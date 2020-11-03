3 листопада - 307-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 58 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 3 листопада 2020

Цього дня світ відзначає день зберігання таємниці і Всесвітній день косплея (косплей - костюмована гра).

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Пам'ятні дати 3 листопада, річниці та події

У 1888 році "Джек Різник" скоїв свій останній злочин. "Джек Різник" - псевдонім, присвоєний невстановленому серійному вбивці, який діяв у Вайтчепелі і прилеглих районах Лондона в другій половині 1888 року. Прізвисько взято з листа, надісланого у Центральне агентство новин, автор якого взяв на себе відповідальність за вбивства. Жертвами, що приписувалися "Джеку Різнику", були повії з нетрів, яким убивця перерізав горло перед тим, як розітнути черевну порожнину. Вилучення внутрішніх органів, принаймні у трьох з жертв, викликало припущення, що вбивця ма певні анатомічні знання, властиві професійному хірургу. Точна кількість жертв "Джека Різника" наразі невідома, є предметом суперечок і коливається від 5 до 15. Остання жертва, Мері Джейн Келлі, була наймолодшою і найпривабливішою з усіх, а тому заробляла більше за інших і мала можливість знімати кімнату, в якій її вбили. Таємниця особистості вбивці досі не дає спокою дослідникам.

У 1897 році відбувся перший підйом у повітря суцільнометалевого дирижабля "Металбаллон" конструкції Давида Шварца в Берліні. Він закінчився руйнуванням літального апарату через відмову двигуна.

У 1954 році в Японії на екран вперше вийшов фільм "Годзілла".

У 1958 році на Лівому березі Сени в Парижі був відкритий комплекс будівель ЮНЕСКО. Його звели на площі Фонтенуа, де розташована також військова школа, за проектом міжнародної команди архітекторів – американця Марселя Брейєра, італійця П'єра Нерві і француза Бернара Зерфюсса. Ансамбль складають три будівлі: секретаріат, будинок пленарних засідань і корпус постійних представництв. Поруч із постійними представництвами розбитий японський сад. У цілому комплекс заслужив в усьому світі визнання як зразок органічного синтезу зодчества й образотворчого мистецтва середини 20 століття.

У 1992 році демократ Вільям (Білл) Джефферсон Клінтон, губернатор штату Арканзас, здобув перемогу на президентських виборах у США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 листопада вшановує пам'ять Преподобного Іларіона Великого. Саме цього дня аналізують природні явища і визначають, якою буде зима. Інша назва свята - "Іларіонів день".

Що сьогодні не можна робити

Не можна свариться або чимось хвалитися, особливо поблизу доріг.

Прикмети на 3 листопада

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сніг падає і не тане – навесні буде багато пролісків;

- випало багато снігу – до хорошого врожаю наступного року;

- дим із труби піднімається прямо вгору – погода налагодиться;

- ясний сонячний день – скоро похолоднішає;

- вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.

3 листопада іменини

Іменини у Аркадія, Анатолія, Дем'яна, Костянтина, Сергія, Василя, Федора, Володимира, Миколи, Івана, Олександра, Олексія та Якова.

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Автор: Нана Чорна