У православ'ї іменини відзначається як особлива дата, коли святий, чиє ім'я носять люди, встановлює зв'язок зі своїми тезками і оберігає їх. З усіх іменин заведено вибрати одну дату, яка найближче до дня народження людини - саме в цей день святкують свій День ангела. Батьки також вибирають ім'я для дитини зі списку православних іменин. Так у малюка з'явиться Ангел-хранитель, який захистить його від бід.
Чоловічі іменини 13 грудня
Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".
Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
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