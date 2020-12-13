Сьогодні володарі 3 чоловічих імені відзначають іменини.

У православ'ї іменини відзначається як особлива дата, коли святий, чиє ім'я носять люди, встановлює зв'язок зі своїми тезками і оберігає їх. З усіх іменин заведено вибрати одну дату, яка найближче до дня народження людини - саме в цей день святкують свій День ангела. Батьки також вибирають ім'я для дитини зі списку православних іменин. Так у малюка з'явиться Ангел-хранитель, який захистить його від бід.

Чоловічі іменини 13 грудня

Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".

Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

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Автор: Катерина Пулатова