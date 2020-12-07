Катерина Білокур - народна художниця УРСР-народилася 7 грудня 1900 року.

Google вранці в понеділок, 7 грудня, присвятив святковий дудл відомій українській художниці ХХ століття Катерині Білокур.

Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року на території тодішньої Полтавської губернії. Є майстром народного декоративного живопису-так званого "наївного мистецтва", визнана народним художником УРСР у 1956 році.

Вона померла 10 червня 1961 року у віці 60 років.

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Автор: УНІАН