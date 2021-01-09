Новий рік за старим стилем-одне з головних зимових свят.

В середині січня проходить святкування Нового року за старим стилем. Це свято отримало назву Старий Новий Рік. Зустрічають його в ніч з 13 на 14 Січня. У 2021 році свято відзначають у четвер. Цей день не передбачає офіційного вихідного, але має інші цікаві традиції.

Історія Старого Нового року

Це свято зі смішною назвою виникло через зміну календарів на початку XX століття. Колись весь світ жив за старим, григоріанським календарем. У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від григоріанського на 13 днів. Таким чином, 1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше. Зміна календаря відбулася також на території колишньої Російської імперії.

Читайте також9 січня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робитиОднак православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим стилем. Новий рік як світське свято в народі тепер святкується за новим стилем і не прив'язаний до церковної дати, хоча старе святкування 14 січня все ще залишилося в нашій пам'яті. А ось релігійні урочистості, такі як Різдво Христове і День святого Миколая, ми продовжуємо відзначати за старим, григоріанським календарем, хоча в більшості країн світу прижилися сучасні дати цих свят.

Традиції та звичаї Старого Нового року

Дата Старого Нового року збігається з датою іменин Василя. З давніх-давен в цей день було прийнято не спати всю ніч і засівати зерном будинки сусідів і знайомих. Ці народні традиції перекочували у святкування Старого Нового року.

Напередодні свята, 13 січня, настає Щедрий вечір. Його також називають Маланки, Маланьї, Васильєв вечір, Овсінь, Щедрець, Товста кутя. У цей день церква шанує преподобну Малану Римлянку. У цей вечір господині готували на стіл ситні і багаті частування: ковбаси, свинину, вареники, холодець, млинці. Головною стравою на столі є щедра кутя. Від різдвяної вона відрізняється додаванням сала, смальцю, масла або молока.

На святковий стіл обов'язково збирається вся сім'я в чистому і новому одязі. Члени сім'ї веселяться, співають пісні, просять один в одного вибачення. Після вечері дівчата красиво вбираються і ворожать на долю і наречених, а молодь співає обрядові пісні (щедрівки), ходить по домівках і просить частування. Іноді хтось із молодих може вбратися в козу Маланку і розігрували веселі сценки.

Після півночі 14 січня настає Васильєв день. Хлопчики і хлопці ходили до хресних і сусідів і посівали будинку зерном, бажаючи щастя господарям. Цей обряд покликаний залучити хороший достаток і урожай в Новий рік. Вважається, що в день Старого Нового року першим в будинок повинен зайти чоловік.

Що не можна робити на Старий Новий Рік

У це свято не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не можна одягати старий, брудний і темний одяг.

Дівчатам не можна посівати.

Не можна брати і давати в борг, щоб не ходити весь рік в боргах.

Не можна виносити сміття в цей день.

Не перераховуйте у свято дрібні монети - будете весь рік лити сльози.

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Автор: Катерина Пулатова