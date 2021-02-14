Красиві листівки з освідченням у коханні є невід’ємним атрибутом Дня святого Валентина.

Настав день, на котрий так очікували всі закохані пари, – День святого Валентина. Це неймовірно прекрасне свято кохання та ніжності.

Читайте такожДень святого Валентина: красиві та чуттєві привітання зі святом закоханих у віршах, прозі й листівкахТрадиційно 14 лютого закохані вітатимуть один одного зі святом й обмінюватимуться подарунками. Всі наймиліші та найчуттєвіші вітальні слова цього дня летітимуть на адресу другої половинки.

Невід’ємним атрибутом Дня святого Валентина є особлива листівка з освідченням у коханні – "валентинка". Найчастіше вона у формі сердечка, оздоблена квітами, поцілунками, голубками.

УНІАН зібрав найкрасивіші та найяскравіші вітальні листівки зі святом усіх закоханих.

Валентинки з Днем святого Валентина

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Автор: УНІАН