Настав день, на котрий так очікували всі закохані пари, – День святого Валентина. Це неймовірно прекрасне свято кохання та ніжності.
Читайте такожДень святого Валентина: красиві та чуттєві привітання зі святом закоханих у віршах, прозі й листівкахТрадиційно 14 лютого закохані вітатимуть один одного зі святом й обмінюватимуться подарунками. Всі наймиліші та найчуттєвіші вітальні слова цього дня летітимуть на адресу другої половинки.
Невід’ємним атрибутом Дня святого Валентина є особлива листівка з освідченням у коханні – "валентинка". Найчастіше вона у формі сердечка, оздоблена квітами, поцілунками, голубками.
УНІАН зібрав найкрасивіші та найяскравіші вітальні листівки зі святом усіх закоханих.
Валентинки з Днем святого Валентина
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