10 листопада всі бухгалтери України відзначають своє професійне свято.

Сьогодні 10 листопада у світі відзначається свято Міжнародний день бухгалтера. Це свято всіх працівників бухгалтерської сфери було затверджено ООН.

Датою свята була обрана дата публікації книги Луки Пачіолі "Все про арифметику, геометрію і пропорції" 10 листопада 1494. У книзі він описав методи, які використовували у своїй роботі венеціанські торговці, а також терміни, приклади та інші відомості про бухгалтерію того часу.

Традиції Дня бухгалтера

У День бухгалтера багато представників професії влаштовують корпоративи, відзначають свято з колегами, влаштовують конкурси. Керівники дарують дипломи та подарунки співробітникам.

Привітання з Днем бухгалтера

Привітання вам, бухгалтер,

В ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних вам знамень.

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

Зі святом професійним вас!

Бажаю вам не знати втоми,

Хай буде все завжди гаразд

На роботі і удома.

Керівництво хай цінує,

Поважають в колективі,

Доля вас нехай балує,

Буде все життя щасливим!

Вітаю з професійним святом найбільш точних і прагматичних людей в цьому світі! Бухгалтер - це професія, що вимагає уважності, відповідальності і посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і незабутніх вихідних!

З днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:

Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом зходились,

Грошики завжди водились.

Щоб було здоров’я гарним,

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

З Днем бухгалтера вітання,

Ти прийми ці побажання:

Від роботи — лише щастя,

В долі хай усе удасться.

Щоб в порядку були звіти,

А щоб грошей — ніде діти.

Щоби весело жилося,

Все, що мріється, збулося.

Бухгалтера, з професійним вас святом. Бажаю кар'єрного росту, хороших доходів, поменше звітів турбот і турбот. Більше душевного спокою, сімейного благополуччя, незабутніх пригод, нових подорожей, запаморочливих подій і нехай завжди вас супроводжує щастя і удача.

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Автор: Катерина Пулатова