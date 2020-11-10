Сьогодні 10 листопада у світі відзначається свято Міжнародний день бухгалтера. Це свято всіх працівників бухгалтерської сфери було затверджено ООН.
Датою свята була обрана дата публікації книги Луки Пачіолі "Все про арифметику, геометрію і пропорції" 10 листопада 1494. У книзі він описав методи, які використовували у своїй роботі венеціанські торговці, а також терміни, приклади та інші відомості про бухгалтерію того часу.
Традиції Дня бухгалтера
У День бухгалтера багато представників професії влаштовують корпоративи, відзначають свято з колегами, влаштовують конкурси. Керівники дарують дипломи та подарунки співробітникам.
Привітання з Днем бухгалтера
Привітання вам, бухгалтер,
В ваш святковий, славний день,
Буде хай в житті багато
Позитивних вам знамень.
Хай робота в радість буде,
Хай баланс іде завжди,
Дебет з кредитом хай дружать,
Праця хай дає плоди.
Зі святом професійним вас!
Бажаю вам не знати втоми,
Хай буде все завжди гаразд
На роботі і удома.
Керівництво хай цінує,
Поважають в колективі,
Доля вас нехай балує,
Буде все життя щасливим!
Вітаю з професійним святом найбільш точних і прагматичних людей в цьому світі! Бухгалтер - це професія, що вимагає уважності, відповідальності і посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і незабутніх вихідних!
З днем бухгалтера вітаю,
Труд ваш щиро поважаю,
І у професійне свято
Побажаю вам багато:
Успіху, в кар’єрі росту,
Щоб складались звіти просто,
Дебет з кредитом зходились,
Грошики завжди водились.
Щоб було здоров’я гарним,
І кохання бездоганним,
І завжди, у кожен час
Все гаразд було у вас.
З Днем бухгалтера вітання,
Ти прийми ці побажання:
Від роботи — лише щастя,
В долі хай усе удасться.
Щоб в порядку були звіти,
А щоб грошей — ніде діти.
Щоби весело жилося,
Все, що мріється, збулося.
Бухгалтера, з професійним вас святом. Бажаю кар'єрного росту, хороших доходів, поменше звітів турбот і турбот. Більше душевного спокою, сімейного благополуччя, незабутніх пригод, нових подорожей, запаморочливих подій і нехай завжди вас супроводжує щастя і удача.
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