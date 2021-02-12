Зворушливі та веселі привітання чоловікові у день його народження.

День народження – чудове свято. Це особливий момент у житті кожної людини, коли перегортається одна й починається нова сторінка.

УНІАН зібрав найкращі привітання з днем народження чоловікові у віршах і прозі, а також у креативних листівках та картинках.

Привітання з днем народження чоловікові у віршах

***

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підніматись вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого тобі життя!

***

З днем народження вітаю!

Бажаю мужності та сил,

Великих звершень та достатку.

Щоб мрії ти легко здійснив,

Щоб справи всі були в порядку!

Кохання справжнього тобі

Та дружби вірної, міцної.

Щоб кожен день життю радів

І долі не бажав інакшої!

***

Вітаю щиро сьогодні зі святом,

Бажаю від серця здоров’я багато,

Мужності, сили, натхнення в роботі,

Кохання та щастя, від рідних турботи!

***

Бажаю тобі,

Щоби гроші були,

В родині – порядок і спокій.

Здоров’я – космічного,

Добробуту – вічного,

В роботі, щоб ріст був високий.

Хай мрії здійсняться,

В житті буде щастя,

Взаємне кохання глибоким!

***

Я в день народження бажаю,

Щоб в щасті і достатку жив,

Щоб ти кохав завжди лиш щиро,

Щоб віддано завжди дружив.

Нехай здійсняться твої мрії,

Життя дарує позитив,

І відкриває тобі двері

В широкий вимір перспектив.

***

Бажаю тобі грошеняток зелених,

Щоб усі не вміщались в обох кишенях,

Чарочку добру, сальце з часничком,

Тачку, щоб їздити швидко кругом,

Фігуру спортивну, друзів багато,

Щоб в центрі була непогана хата,

Хай сходять жінки усі з глузду від тебе,

А ти був від щастя на сьомому небі!

***

Хай день народження тобі

Дарує здійснення бажань,

Лад і добробут у сім’ї,

Сто приводів для святкувань.

Все, що ти робиш, хай вдається,

Щасливої бажаю долі

І радості, кохання в серці

А ще − сталевого здоров’я.

***

З Днем народження! Кохання і пригод.

Хай життя не ставить перешкод,

Хай фортуна ловиться на флірт,

Щастя і здоров’я, многая літ!

***

В день народження тобі я щиро побажаю,

Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю,

Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі.

І щодня щоб настрій твій був веселенький.

Хай всього буде у тебе в надлишку й багато,

Хай здоров’я і добро не минають хату.

Щоб душевно і спокійно вечори минали,

А надія і любов тебе не полишали!

Привітання з днем народження чоловіка у прозі і картинках

***

Сьогодні твій день народження – особливий день, коли здійснюються всі мрії. Дозволь привітати тебе, побажати від щирого серця удачі та наснаги, задоволення від кожної миті життя, міцного здоров’я та довгого, цікавого життя. З днем народження!

***

Справжнього чоловіка вітаю з днем народження. Від усього серця бажаю міцного здоров’я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил. Нехай у твоєму житті завжди сяє сонце радості та щастя, нехай поруч будуть підтримка рідних та повага друзів, нехай ніколи тебе не покине впевненість та бадьорість.

***

Вітаю з днем народження! Кажуть, що чоловік має посадити дерево, народити сина та побудувати будинок. Бажаю тобі перевиконати план у житті і мати велику та щасливу сім’ю, чудовий сад і кілька багатоповерхових будиночків. Нехай усі твої мрії стануть дійсністю!

***

Гарного, справжнього чоловіка вітаю з днем народження! Бажаю здоров’я і здійснення всіх бажань і мрій, кохання і задоволення від спілкування, плідної роботи і шаленого відпочинку! Успіхів тобі і досягнень небачених, але таких бажаних і омріяних!

***

З днем народження! Хай міцними та сильними будуть тіло і дух. Хай мужність та витримка допомагають досягати високих результатів. Добра вам та миру, Божих щедрот, людської поваги, взаємного кохання, радості та наснаги! Хай всі дороги будуть відкриті! Хай попереду чекає безліч перемог!

***

Сьогодні День народження у найкращого чоловіка! Бажаю тобі в це свято стати щасливішим, веселішим та мудрішим. Нехай завжди в твоєму серці буде любов, в кишені − гроші, а в родині − добробут та щастя. Здоров’я тобі, успіхів та здійснення мрій! з Днем народження!

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН