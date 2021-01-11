В Україні існує давня традиція на Старий Новий Рік. Напередодні свята відзначається свято Щедрий вечір, який має безліч традицій. У ніч з 13 на 14 січня діти і молодь ходять по домівках сусідів та хрещених і співають обрядові пісні - щедрівки, в яких бажають господарям будинку благополуччя і багатства.
Тексти щедрівок російською та українською
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотилися,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.
А в тім саду три тереми.
А в першому – ясен місяць,
А в другому – красне сонце,
А в третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – то їх дітки.
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стояти,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.
З іншого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, Сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Тут живе господар-багатства володар.
Щедрий вечір, добрий вечір!
А його багатство – золотії руки.
Щедрий вечір, добрий вечір!
А його потіха – хорошії діти.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Заморозил нас мороз,
Угощенье чует нос,
Старый новый год пришел,
Щедрый вечер он привел.
Дай хозяйка пирожок,
Денег вырастет стожок,
Дай колбаски и мясца,
Будет счастье до конца.
Дай конфетку или торт,
Не напакостит сам черт,
Горсточку сыпни монет,
Жить вам в радости сто лет!
***
Старый добрый Новый год
Счастье пусть вам в дом несет,
Дайте ряженым конфетку,
Денег звонкую монетку,
Не скупитесь на гроши,
Угостите от души,
И за щедрость вам воздастся,
Будет радость и богатство!
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