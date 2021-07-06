Красиві і оригінальні привітання до дня Івана Купали - містичного свята східних слов'ян.

7 липня відзначається одна з найважливіших подій - свято Івана Купала. У ніч з 6 на 7 липня наші предки збирали росу і трави, так як вони володіли цілющими властивостями. Згідно з повір'ям, якщо в цю ніч вмитися свіжою росою, то весь рік будеш красивим і здоровим.

Традиції та обряди на Івана Купала

Існує безліч ритуалів для святкування Іванова дня. В одних регіонах наші пращури купалися у відкритих водоймах, в інших - навпаки - побоювалися гніву Водяного. Але всі слов'яни в цей день стрибали через багаття, тримаючись за руки, і водили навколо них хороводи. Вірили, що купальське багаття очищає.

Читайте також6 липня: народне свято сьогодні, звичаї та прикмети погодиТакож збереглося безліч ворожіння на Івана Купала. Наприклад, дівчата плели вінки з трав і квітів, а потім пускали їх по воді. За одними трактуваннями - вінок, що сплив далеко, означав заміжжя. За іншими - довге щасливе життя.

Привітання з Івана Купала 2021 в прозі

Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучий папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб в твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвів яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі надії і шлях до мрій вкажуть пекучі багаття.

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Вітаю вас зі святом Івана Купала, бажаю вам жити в достатку і радості, захоплюватися життям і дарувати добро всім людям на Землі. Нехай щасливі і здорові будуть ваші сім'ї, нехай світ панує у вашому домі!

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У день Івана Купала від душі побажати хочу щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

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Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

***

Привітання з Івана Купала 2021 у віршах

Ночью в лесу на Ивана Купалу

Отыщи тот волшебный заветный цветок,

Пусть исполниться все, что в миг тот загадала,

Ты пусти по реке из трав сплетенный венок.

Разожжем же костры на брегах речки быстрой,

Пусть горят они ярче, чем сотня светил,

Пусть подарит Купала любви крепкой, чистой,

Чтоб в сердцах молодых огонек не остыл!

***

Июль. Жара дневная спала.

Венки на девушках пестры.

Иванов день. Иван Купала

Зажег над речкою костры.

Пусть в подтверждение волхвам

Плохое всё уходит прочь.

Цветущий папоротник Вам

Найти желаю в эту ночь!

***

Горит костер, венки сплетают,

С деревьев темных веет сказка,

Так на Купалу отмечают

Ночь колдовства любви и ласки!

Пусть клад вам папоротник редкий

Откроет с золотом редчайшим,

Но самым главным кладом будет

Любовь со страстью настоящей!

***

В ночь Иванову купайтесь,

Веселитесь, развлекайтесь,

Как придет Иванов день –

Будет праздновать не лень!

А еще венки плетите,

Вниз по речке их спустите.

Как Иванов день придет –

Значит, всем нам повезет!

***

Привітання з Івана Купала 2021 - листівки

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Автор: Крiстiна Кащавцева