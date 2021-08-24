Володимир Зеленський вже підписав указ.

24 серпня, в День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав указ про ще одне свято. Тепер країна святкуватиме і День української державності.

"Ми спадкоємці державності, що існувала більше тисячі років тому. І ми починаємо відзначати день української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку не дарма називають містом, де все починається", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що саме тут почалася і наша державність. Тому День української державності ми відзначатимемо в день Хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

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Автор: Діана Могилєвич