Третій місяць зими є найкоротшим у році. Цьогоріч він налічує 28 днів, менш як третина із них будуть вихідними.

Лютий менш насичений святами, порівняно із січнем. Чи порадує українців другий місяць 2021 року додатковими вихідними, розповість УНІАН.

Вихідні у лютому 2021 року

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ третій зимовий місяць в Україні відзначається чимало свят як державних, так і релігійних, серед яких, зокрема, Стрітення Господнє, День Героїв Небесної Сотні. Однак додаткових вихідних жодне із лютневих свят не передбачає.

Лютий 2021 року загалом налічує 28 календарних днів. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які традиційно є вихідними днями. Таким чином, у лютому буде 20 робочих та 8 вихідних днів.

Основні свята та пам’ятні дати лютого 2021

1 лютого – Всесвітній день хіджабу

– Всесвітній день хіджабу 2 лютого – День бабака, Єфимів день

– День бабака, Єфимів день 3 лютого – День Максима

– День Максима 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

– Всесвітній день боротьби проти раку 6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії

– Міжнародний день бармена, День Ксенії 7 лютого – День святого Григорія

– День святого Григорія 9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті

– Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті 10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема

– День пам’яті преподобного Єфрема 11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого

– Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого 12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день

– День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день 13 лютого – Всесвітній день радіо

14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника

– День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника 15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак

- Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак 16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни

– День пам’яті святих Семена та Анни 17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного

– День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного 19 лютого – День державного герба України

– День державного герба України 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості

– День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості 21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода

– Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

– Міжнародний день підтримки жертв злочинів 25 лютого – День святого Олексія

– День святого Олексія 26 лютого – Всесвітній день неквапливості

– Всесвітній день неквапливості 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила

– Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила 28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.

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Автор: Аліна Вишневська