Лютий менш насичений святами, порівняно із січнем. Чи порадує українців другий місяць 2021 року додатковими вихідними, розповість УНІАН.
Вихідні у лютому 2021 року
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ третій зимовий місяць в Україні відзначається чимало свят як державних, так і релігійних, серед яких, зокрема, Стрітення Господнє, День Героїв Небесної Сотні. Однак додаткових вихідних жодне із лютневих свят не передбачає.
Лютий 2021 року загалом налічує 28 календарних днів. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які традиційно є вихідними днями. Таким чином, у лютому буде 20 робочих та 8 вихідних днів.
Основні свята та пам’ятні дати лютого 2021
- 1 лютого – Всесвітній день хіджабу
- 2 лютого – День бабака, Єфимів день
- 3 лютого – День Максима
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії
- 7 лютого – День святого Григорія
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті
- 10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема
- 11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого
- 12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день
- 13 лютого – Всесвітній день радіо
- 14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника
- 15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак
- 16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни
- 17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного
- 19 лютого – День державного герба України
- 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 25 лютого – День святого Олексія
- 26 лютого – Всесвітній день неквапливості
- 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила
- 28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.
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