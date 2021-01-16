Вихідні та свята в лютому 2021 року / фото ua.depositphotos.com

Лютий менш насичений святами, порівняно із січнем. Чи порадує українців другий місяць 2021 року додатковими вихідними, розповість УНІАН.

Вихідні у лютому 2021 року

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ третій зимовий місяць в Україні відзначається чимало свят як державних, так і релігійних, серед яких, зокрема, Стрітення Господнє, День Героїв Небесної Сотні. Однак додаткових вихідних жодне із лютневих свят не передбачає.

Лютий 2021 року загалом налічує 28 календарних днів. Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи та 4 неділі, які традиційно є вихідними днями. Таким чином, у лютому буде 20 робочих та 8 вихідних днів.

Основні свята та пам’ятні дати лютого 2021

  • 1 лютого – Всесвітній день хіджабу
  • 2 лютого – День бабака, Єфимів день
  • 3 лютого – День Максима
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена, День Ксенії
  • 7 лютого – День святого Григорія
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога, День безпеки в Інтернеті
  • 10 лютого – День пам’яті преподобного Єфрема
  • 11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, День хворого
  • 12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму), Василіїв день
  • 13 лютого – Всесвітній день радіо
Скільки будуть відпочивати українці в лютому 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 14 лютого – День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника
  • 15 лютого - Стрітення Господнє, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак
  • 16 лютого – День пам’яті святих Семена та Анни
  • 17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, Миколи Студеного
  • 19 лютого – День державного герба України
  • 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 25 лютого – День святого Олексія
  • 26 лютого – Всесвітній день неквапливості
  • 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя, День святого Кирила
  • 28 лютого – День працівників патрульно-постової служби України, День штурманської служби авіації збройних сил України.
Календар вихідних на лютий 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Аліна Вишневська