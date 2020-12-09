Сьогодні відзначається день святого Георгія Побідоносця, який у народній традиції зазвичай називався Юрієм або Єгором.

Сьогодні, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. У народі свято ще називають Юріїв день, Юрій Осінній, Юрій Зимовий або Єгор Зимовий.

Юріїв день: історія Георгія Побідоносця

Великомученик Георгій був сином багатих батьків, які виховали його в християнській вірі. Як і його батько, юнак вступив на військову службу й зовсім скоро завдяки своєму розуму, силі й мужності став улюбленцем імператора Діоклетіана. Однак, коли Георгія попросили зректися від християнства, він не лише не відмовився, але й мужньо терпів тортури.

Традиції Юр'єва дня

Читайте такожСвята у грудні: які дати відзначатимуть українці в перший місяць зимиВважається, що у Юріїв день зима остаточно вступає в свої права. Тому до цього дня прийнято закінчити всі підготовчі роботи до зими.

Святого Георгія Побідоносця шанують як покровителя воїнів, сміливців, землеробів та вовків. Йому моляться про себе і близьких, а також про захист домашніх тварин від вовчої зграї. У народі, зокрема, вірили, що, починаючи з Юрія, вовки нападають на худобу.

За народним повір'ям, у Юріїв день потрібно віддати всі борги – це обіцяє добробут і достаток. Вирушаючи ж у далеку дорогу, слід неодмінно помолитися про гарне завершення подорожі або замовити у церкві молебень за здоров'я.

Привітання з Днем ангела Юрія

***

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

З Днем Георгія святого!

Нехай він вас від бід береже,

Від події поганої

І від усіляких образ.

Віра нехай вам допомагає

Жити спокійно і легко.

І Господь оберігає

Від непотрібного всього!

***

Сильний, сміливий, незалежний,

Ти, як Зевс, непереможний.

Ми тобі бажаємо, Юрій,

Жити як цар, як Алладін.

Нехай не пропадає жага

Вражень, життя, нехай

Для тебе відкриті двері

У сади радості й почуттів.

***

З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, які люблять близьких, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!

***

Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!

***

У День святого Георгія Побідоносця бажаю міцної сили волі, сталевого терпіння і залізного здоров'я! Нехай хоробрість, сила і розум допомагають досягти всіх поставлених цілей! Нехай все буде по плечу! Щиро бажаю, щоб Господь оберігав тебе від усіх бід і послав тобі своє благословення!

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Автор: Аліна Вишневська