Сьогодні, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. У народі свято ще називають Юріїв день, Юрій Осінній, Юрій Зимовий або Єгор Зимовий.
Юріїв день: історія Георгія Побідоносця
Великомученик Георгій був сином багатих батьків, які виховали його в християнській вірі. Як і його батько, юнак вступив на військову службу й зовсім скоро завдяки своєму розуму, силі й мужності став улюбленцем імператора Діоклетіана. Однак, коли Георгія попросили зректися від християнства, він не лише не відмовився, але й мужньо терпів тортури.
Традиції Юр'єва дня
Читайте такожСвята у грудні: які дати відзначатимуть українці в перший місяць зимиВважається, що у Юріїв день зима остаточно вступає в свої права. Тому до цього дня прийнято закінчити всі підготовчі роботи до зими.
Святого Георгія Побідоносця шанують як покровителя воїнів, сміливців, землеробів та вовків. Йому моляться про себе і близьких, а також про захист домашніх тварин від вовчої зграї. У народі, зокрема, вірили, що, починаючи з Юрія, вовки нападають на худобу.
За народним повір'ям, у Юріїв день потрібно віддати всі борги – це обіцяє добробут і достаток. Вирушаючи ж у далеку дорогу, слід неодмінно помолитися про гарне завершення подорожі або замовити у церкві молебень за здоров'я.
Привітання з Днем ангела Юрія
***
Юрій – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
З Днем Георгія святого!
Нехай він вас від бід береже,
Від події поганої
І від усіляких образ.
Віра нехай вам допомагає
Жити спокійно і легко.
І Господь оберігає
Від непотрібного всього!
***
Сильний, сміливий, незалежний,
Ти, як Зевс, непереможний.
Ми тобі бажаємо, Юрій,
Жити як цар, як Алладін.
Нехай не пропадає жага
Вражень, життя, нехай
Для тебе відкриті двері
У сади радості й почуттів.
***
З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів, які люблять близьких, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!
***
Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!
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У День святого Георгія Побідоносця бажаю міцної сили волі, сталевого терпіння і залізного здоров'я! Нехай хоробрість, сила і розум допомагають досягти всіх поставлених цілей! Нехай все буде по плечу! Щиро бажаю, щоб Господь оберігав тебе від усіх бід і послав тобі своє благословення!
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