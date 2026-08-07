'Люта нічка 2': вийшов трейлер сиквелу хітової різдвяної екшн-комедії з Девідом Гарбором (відео)

В український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

Вийшов український трейлер різдвяного чорнокомедійного екшну "Люта нічка 2" (Violent Night 2), що є сиквелом хітового фільму 2022 року.

Цього разу на кону – цілий торговельний центр, який захопив жорстокий кримінальний бос. Але є одна проблема: Санта забув значення Різдва і втратив свою магію. Тож тепер замість чарів йому доведеться покладатися на кулаки, кмітливість і віру в те, що добро все ще здатне перемогти. А коли ситуація стане зовсім безнадійною, на допомогу прийде єдина людина, якої бояться навіть найвідчайдушніші злочинці, – місіс Клаус.

До головної ролі Санти у сиквелі повернувся зірка "Дивних див" і "Громовержців" Девід Гарбор.

Відео дня

Тим часом, місіс Клаус дісталася Крістен Белл ("Дуже погані матусі", серіали "Вероніка Марс", "В кразому місці", "Ніхто цього не хоче").

Також у фільмі задіяні Джо Пантоліано (серіали "Останні з нас", "Клан Сопрано"), Даніела Мелкіор ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж X"), Ендрю Бачелор ("Ґренландія", "І мертві підуть") та Максвелл Джейкоб Фрідман ("Залізний кіготь", "Щасливчик Гілмор 2").

Зняв стрічку норвезький режисер Томмі Віркола, який також є автором першої стрічки. Крім того, на його рахунку такі фільми, як "Операція "Мертвий сніг" і "Сім сестер".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

"Люта нічка" – про що був перший фільм

Нагадаємо, перший фільм "Люта нічка" вийшов у прокат в грудні 2022 року.

За сюжетом, напередодні Різдва група найманців взяла в заручники багату сім'ю. Тоді на допомогу жертва злочинців прийшов Санта-Клаус, який жорстко розібрався з нападниками, що наважилися зіпсувати свято.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 74% схвалення від критиків і 88% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 55 з 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – в 6,6з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Вас також можуть зацікавити новини: