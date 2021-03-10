П'ятирічний ювілей весілля називають дерев'яним весіллям. Це перша кругла річниця подружжя. Дерево - досить міцний матеріал, але йому ще належить рости і зміцнюватися. Назва річниці говорить про те, що до цього часу пора "пустити коріння" - тобто задуматися про продовження роду. Щоб порадувати подружжя, крім дерев'яного подарунка варто сказати їм кілька щирих слів, відправити вірш або красиву листівку з поздоровленням.
Привітання з річницею весілля 5 років
Вітаю з річницею,
Класною, юною, дерев'яною!
Нехай кохана не пиляє,
Як колоду на пилорамі.
Нехай дарує кожну мить
Любові величезний океан,
Море тепла і поваги
І пристрасті вогненний фонтан!
Сердець стукіт в унісон,
Келихів дзвін криштальний,
Минуло 5 років з тої пори,
Звуть сьогодні весілля – дерев'яне!
Порив душі та пристрасті,
Нехай буде у вашому житті,
Нехай буде мир прекрасний,
І будуть чисті думки!
5 років — то дерев’яне весілля.
Почуття, як пишної крони гілля,
Як коріння у дуба — міцні…
Хай будуть літа подружні ясні.
Живіть і надалі дружно й щасливо.
Йшли поруч ласкаво і дбайливо.
І хай помагає вам Господь Бог
Весілля своє золоте зустріти удвох.
Нехай кожен день буде сонячним і радісним,
А довкола панують любов та гармонія!
Хай щастя сонцем усміхнеться,
Життя наповнює теплом,
І все задумане здійсниться,
Земним осяяне добром.
Хай оминуть сім’ю тривоги
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
***
«Дерев’яне» весілля — 5 років.
Почуття ваші щирі й глибокі,
Як коріння у дуба — міцні,
Тож нехай ваші сяючі дні
Будуть плавно в роки переходить
І любові ніщо не зашкодить.
П'ять років сімейних відносин.
Одних ідей-одних рішень...
За ці чудові п'ять років
Один одному дали ви обітницю
Рідними бути душею і тілом,
А це значить, можна сміливо
Вас з річницею вітати,
Одних лише радощів бажати.
Міцної любові вам, дорогі,
...завжди, в роки Ваші будь-які.
Радість нехай буде постійною
У вас з весілля дерев'яної.
Вы перешли эту отметку —
Семейной жизни пятилетку,
С чем от души вас поздравляем
И вашу радость разделяем.
Пусть в вашем гнездышке семейном
Все будет супер, все отменно.
Успех, здоровье, мир и лад
В семействе вашем пусть царят.
Удачи, счастья и достатка,
Любить друг друга без оглядки
Мы вам желаем беспрестанно
В день вашей свадьбы деревянной.
Привітання з річницею весілля 5 років чоловікові
Сегодня наша годовщина,
С тобой прожили мы пять лет.
Ты — мой единственный мужчина,
Других таких на свете нет.
За эти годы всё случалось,
И сложными бывали дни,
Но ведь всегда так получалось,
Что вместе оставались мы.
Ты идеальным был супругом,
Ты был мне каменной стеной.
Так пожелаем же друг другу
Дожить до свадьбы золотой!
***
С пятилетием, мой милый,
Поздравляю я тебя!
Мы с тобой уже едины,
Мы — счастливая семья.
Я желаю нам с тобою
Счастья, мира и любви,
Чтоб к мечте заветной, общей,
Взявшись за руки, мы шли.
Сегодня пять лет нашей семье!
Любимый муж, желаю тебе,
Чтоб чувства не гасли и сил было много,
Чтоб наша удачной была дорога!
Пускай окружают друзья верные,
Мгновения будут необыкновенные,
Пусть путь вместе будет неповторимым,
Красивым, счастливым, ярким и длинным!
Привітання з п'ятою річницею весілля дружині
Первый нынче юбилей
Нашей жизни общей.
Делим мы уже 5 лет
Наши дни и ночи.
Я, любимая жена,
Откровенен буду —
Ты судьбою мне дана,
Ты подобна чуду.
Я желаю нам с тобой,
Чтоб всегда любили,
Чтоб такими же в душе,
Как в день свадьбы, были.
***
С деревянной свадьбой нашей,
Дорогая, поздравляю,
Благодарен за заботу,
Счастья нам двоим желаю.
Чтобы жили душа в душу
И друг друга понимали,
Чтоб как в первый день любили,
Страсть меж нами чтоб пылала.
Я хочу с тобой, родная,
Вместе жизнь свою пройти,
Знаю, что с тобою только
Радость я могу найти.
***
Вместе мы уже пять лет
Делим зори и закаты,
Тебя лучше в мире нет,
Бережёшь очаг наш свято.
Будь счастливою, жена,
Будь цветущей, доброй вечно,
Я ж заботою сполна
Окружу тебя, конечно!
Привітання в прозі
Вітаю вас з 5-річчям весілля - першим сімейним ювілеєм! Бажаю, щоб ваша любов тільки міцніла, почуття ставали яскравішими, і в будинку панувала ідилія. Будьте щасливі, не знайте ніяких негараздів і насолоджуйтеся один одним. Взаєморозуміння вам, душевної теплоти і здорових діток!
***
Вітаю з дерев'яним весіллям! Це ваш перший маленький ювілей, вашому шлюбу сьогодні 5 років. І я від душі хочу побажати вам таких же веселих, добрих, плідних, щасливих п'ятирічок у спільному житті. Нехай ваші мрії збуваються, нехай ваше сімейне древо росте і вшир, і вгору. Будьте здорові, живіть в достатку і радості!
***
З річницею весілля! Ви прожили п'ять чудових, чудових, прекрасних років! Візьміть з минулого в ваше щасливе майбутнє тільки радісні миті, ніжність, турботу і любов! Нехай ваш шлюб з кожним днем стає міцніше, а ваше ставлення один до одного — ніжніше, дбайливіше, зворушливіше!
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