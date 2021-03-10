У п'яту річницю весілля подружжя відзначає дерев'яне весілля.

П'ятирічний ювілей весілля називають дерев'яним весіллям. Це перша кругла річниця подружжя. Дерево - досить міцний матеріал, але йому ще належить рости і зміцнюватися. Назва річниці говорить про те, що до цього часу пора "пустити коріння" - тобто задуматися про продовження роду. Щоб порадувати подружжя, крім дерев'яного подарунка варто сказати їм кілька щирих слів, відправити вірш або красиву листівку з поздоровленням.

Привітання з річницею весілля 5 років

Вітаю з річницею,

Класною, юною, дерев'яною!

Нехай кохана не пиляє,

Як колоду на пилорамі.

Нехай дарує кожну мить

Любові величезний океан,

Море тепла і поваги

І пристрасті вогненний фонтан!

Сердець стукіт в унісон,

Келихів дзвін криштальний,

Минуло 5 років з тої пори,

Звуть сьогодні весілля – дерев'яне!

Порив душі та пристрасті,

Нехай буде у вашому житті,

Нехай буде мир прекрасний,

І будуть чисті думки!

5 років — то дерев’яне весілля.

Почуття, як пишної крони гілля,

Як коріння у дуба — міцні…

Хай будуть літа подружні ясні.

Живіть і надалі дружно й щасливо.

Йшли поруч ласкаво і дбайливо.

І хай помагає вам Господь Бог

Весілля своє золоте зустріти удвох.

Нехай кожен день буде сонячним і радісним,

А довкола панують любов та гармонія!

Хай щастя сонцем усміхнеться,

Життя наповнює теплом,

І все задумане здійсниться,

Земним осяяне добром.

Хай оминуть сім’ю тривоги

Хай Бог дасть щастя на путі.

Хай світла радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

***

«Дерев’яне» весілля — 5 років.

Почуття ваші щирі й глибокі,

Як коріння у дуба — міцні,

Тож нехай ваші сяючі дні

Будуть плавно в роки переходить

І любові ніщо не зашкодить.

П'ять років сімейних відносин.

Одних ідей-одних рішень...

За ці чудові п'ять років

Один одному дали ви обітницю

Рідними бути душею і тілом,

А це значить, можна сміливо

Вас з річницею вітати,

Одних лише радощів бажати.

Міцної любові вам, дорогі,

...завжди, в роки Ваші будь-які.

Радість нехай буде постійною

У вас з весілля дерев'яної.

Вы перешли эту отметку —

Семейной жизни пятилетку,

С чем от души вас поздравляем

И вашу радость разделяем.

Пусть в вашем гнездышке семейном

Все будет супер, все отменно.

Успех, здоровье, мир и лад

В семействе вашем пусть царят.

Удачи, счастья и достатка,

Любить друг друга без оглядки

Мы вам желаем беспрестанно

В день вашей свадьбы деревянной.

Привітання з річницею весілля 5 років чоловікові

Сегодня наша годовщина,

С тобой прожили мы пять лет.

Ты — мой единственный мужчина,

Других таких на свете нет.

За эти годы всё случалось,

И сложными бывали дни,

Но ведь всегда так получалось,

Что вместе оставались мы.

Ты идеальным был супругом,

Ты был мне каменной стеной.

Так пожелаем же друг другу

Дожить до свадьбы золотой!

***

С пятилетием, мой милый,

Поздравляю я тебя!

Мы с тобой уже едины,

Мы — счастливая семья.

Я желаю нам с тобою

Счастья, мира и любви,

Чтоб к мечте заветной, общей,

Взявшись за руки, мы шли.

Сегодня пять лет нашей семье!

Любимый муж, желаю тебе,

Чтоб чувства не гасли и сил было много,

Чтоб наша удачной была дорога!

Пускай окружают друзья верные,

Мгновения будут необыкновенные,

Пусть путь вместе будет неповторимым,

Красивым, счастливым, ярким и длинным!

Привітання з п'ятою річницею весілля дружині

Первый нынче юбилей

Нашей жизни общей.

Делим мы уже 5 лет

Наши дни и ночи.

Я, любимая жена,

Откровенен буду —

Ты судьбою мне дана,

Ты подобна чуду.

Я желаю нам с тобой,

Чтоб всегда любили,

Чтоб такими же в душе,

Как в день свадьбы, были.

***

С деревянной свадьбой нашей,

Дорогая, поздравляю,

Благодарен за заботу,

Счастья нам двоим желаю.

Чтобы жили душа в душу

И друг друга понимали,

Чтоб как в первый день любили,

Страсть меж нами чтоб пылала.

Я хочу с тобой, родная,

Вместе жизнь свою пройти,

Знаю, что с тобою только

Радость я могу найти.

***

Вместе мы уже пять лет

Делим зори и закаты,

Тебя лучше в мире нет,

Бережёшь очаг наш свято.

Будь счастливою, жена,

Будь цветущей, доброй вечно,

Я ж заботою сполна

Окружу тебя, конечно!

Привітання в прозі

Вітаю вас з 5-річчям весілля - першим сімейним ювілеєм! Бажаю, щоб ваша любов тільки міцніла, почуття ставали яскравішими, і в будинку панувала ідилія. Будьте щасливі, не знайте ніяких негараздів і насолоджуйтеся один одним. Взаєморозуміння вам, душевної теплоти і здорових діток!

***

Вітаю з дерев'яним весіллям! Це ваш перший маленький ювілей, вашому шлюбу сьогодні 5 років. І я від душі хочу побажати вам таких же веселих, добрих, плідних, щасливих п'ятирічок у спільному житті. Нехай ваші мрії збуваються, нехай ваше сімейне древо росте і вшир, і вгору. Будьте здорові, живіть в достатку і радості!

***

З річницею весілля! Ви прожили п'ять чудових, чудових, прекрасних років! Візьміть з минулого в ваше щасливе майбутнє тільки радісні миті, ніжність, турботу і любов! Нехай ваш шлюб з кожним днем стає міцніше, а ваше ставлення один до одного — ніжніше, дбайливіше, зворушливіше!

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Автор: Катерина Пулатова