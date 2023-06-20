Компанія Sony опублікувала трейлер бойовика "Крейвен-мисливець", режисером якого є Джей Сі Чендор ("Найжорстокіший рік").
Головні ролі зіграють Аарон Тейлор-Джонсон ("Швидше кулі"), Рассел Кроу, Крістофер Ебботт ("Переповнена кімната"), Аріана Дебос ("Вестсайдська історія") і Алессандро Нівола ("Амстердам").
У центрі сюжету історія походження одного з найбільш відомих лиходіїв коміксів Marvel. Крейвен-мисливець зображений як знаменитий мисливець на велику дичину, велика мета життя якого - перевершити Людину-павука, щоб довести всьому людству, що він найбільший мисливець в світі.
Крім того, він має неймовірну силу, швидкість, витривалість, гнучкість та рефлекси.
Також в картині покажуть брата Крейвена - Хамелеона і його кохану - Каліпсо Езілі.
Зйомки фільму почалися в березні 2022 року і завершилися в червні. Прем'єра фільму в США відбудеться 6 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, на Netflix Тudum показали фрагмент третього сезону "Відьмака".