Прем'єра фільму запланована на жовтень цього року.

Компанія Sony опублікувала трейлер бойовика "Крейвен-мисливець", режисером якого є Джей Сі Чендор ("Найжорстокіший рік").

Головні ролі зіграють Аарон Тейлор-Джонсон ("Швидше кулі"), Рассел Кроу, Крістофер Ебботт ("Переповнена кімната"), Аріана Дебос ("Вестсайдська історія") і Алессандро Нівола ("Амстердам").

У центрі сюжету історія походження одного з найбільш відомих лиходіїв коміксів Marvel. Крейвен-мисливець зображений як знаменитий мисливець на велику дичину, велика мета життя якого - перевершити Людину-павука, щоб довести всьому людству, що він найбільший мисливець в світі.

Відео дня

Крім того, він має неймовірну силу, швидкість, витривалість, гнучкість та рефлекси.

Також в картині покажуть брата Крейвена - Хамелеона і його кохану - Каліпсо Езілі.

Зйомки фільму почалися в березні 2022 року і завершилися в червні. Прем'єра фільму в США відбудеться 6 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, на Netflix Тudum показали фрагмент третього сезону "Відьмака".

Вас також можуть зацікавити новини: