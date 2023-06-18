Продовження популярного серіалу з'явиться на екранах вже 29 червня.

Стрімінговий сервіс Netflix провів презентацію Tudum 2023, на яку з нетерпінням чекали кіномани. Серед іншого, там показали фрагмент з третього сезону "Відьмака", який вже скоро можна буде подивитися.

У третьому сезоні головного персонажа все ще грає британський актор Генрі Кавілл. Відомо, що в четвертому його місце займе Ліам Хемсворт.

Динамічний уривок "Відьмака" заінтригував фанів, проте багато хто висловив невдоволення. Третій сезон є адаптацією роману "Час презирства" - четвертої частини з циклу "Відьмак", написаного Анджеєм Сапковським. Користувачі вважають, що в серіалі занадто багато нововведень, від книжкової історії там залишилося дуже мало.

Втім, критика не заважає "Відьмаку" залишатися одним з найбільш обговорюваних і популярних серіалів. Ефектні битви, цікаві сюжетні повороти і, безсумнівно, "краш" глядачок Генрі Кавілл - третій сезон точно не залишить когось байдужим.

Відомо, що продовження серіалу вийде на екрани вже скоро. Третій сезон "поділили" на дві частини. Перша, що складається з п'яти серій, буде доступна для перегляду вже 29 червня. А друга частина, що складається з трьох епізодів, з'явиться на екранах 27 липня.

Серіал "Відьмак" - що відомо

Дарк-фентезі серіал "Відьмак" (The Witcher) засновано на книгах польського письменника Анджея Сапковського. Перший сезон став вільною інтерпретацією перших двох книг із саги. Глядачі побачили історію, засновану на "Останньому бажанні" і "Мечі призначення".

Другий же сезон "Відьмака" знімали на основі книги "Кров ельфів". Фанати саги по-різному реагували на серіал, не всі оцінили інтерпретацію. Зокрема, багато хто збунтувався через те, що Кавілл піде з "Відьмака" після третього сезону.

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