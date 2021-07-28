Альбом складається з чотирьох пісень - "Ах", "Пошта", "Мелодрама" і вже відомої композиції "Гудбай".

Земфіра несподівано для всіх випустила новий міні-альбом "Ах".

Реліз доступний в Apple Music, Spotify та на інших стрімінгових платформах.

Альбом складається з чотирьох пісень - "Ах", "Пошта", "Мелодрама" і вже відомої композиції "Гудбай".

"Ах" - третій реліз Земфіри у 2021 році. До цього вона випустила свій перший за вісім років повноформатний альбом "Бордерлайн", а також написала саундтрек до фільму Ренати Литвинової "Північний вітер".

Читайте такожЗемфіру звинуватили у плагіаті обкладинки нового альбому "Бордерлайн"

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко