В широкий український прокат стрічка Максима Наконечного вийде 6 квітня.

Вийшов трейлер військової драми "Бачення метелика", визнаної найкращим українським повнометражним фільмом 2022 року за версією 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Головна героїня картини – аеророзвідниця з позивним "Метелик", яка повертається додому з російського полону. Вдома на неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий, але нове життя приносить і нові виклики.

"Бачення метелика" – дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки "Парфенон" Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь картини зіграла драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка "Кіборгів", сценаристка й режисерка "Поганих доріг").

Світова прем'єра "Бачення метелика" відбулася на Каннському фестивалі в програмі "Особливий погляд" – другій за важливістю секції. На Одеському міжнародному кінофестивалі, який у 2022 році відбувся у межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, картина здобула нагороду як "Найкращий український повнометражний фільм". Українська прем’єра стрічки пройшла на шостому Київському тижні критики.

"Бачення метелика" високо оцінили кінокритики. Так, видання The Hollywood Reporter написало, що фільм "вселяє надію", а гра Рити Бурковської "дуже виразна". Deadline назвало його "найсвоєчаснішим фільмом у Каннах", а Screen Daily – "суворим, але переконливим".

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", в широкий український прокат картина "Бачення метелика" вийде 6 квітня 2023 року.

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