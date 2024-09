Прем'єра фільму запланована на 6 червня 2025 року.

Кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер гостросюжетного бойовика "Балерина" (From the World of John Wick: Ballerina), події якого відбуватимуться між третьою та четвертою частинами хітової франшизи з Кіану Рівзом в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – наймана вбивця та за сумісництвом професійна балерина Ів Макарро, яка хоче помститися людям, що вбили її сім'ю. Судячи з трейлера, глядачам покажуть як процес підготовки майбутньої кілерки, так і її полювання на ворогів у майбутньому.

Раніше цей персонаж вже з'являвся в третій частині "Джона Уіка" в образі юної балерини, яка тоді тренувалася, щоб стати вбивцею.

Головну роль у фільмі зіграла кубино-іспанська актриса Ана де Армас ("Той, що біжить по лезу 2049", "Ножі наголо", "Не час помирати", "Білявка").

Крім того, з ролико стало відомо, що у "Балерині" до ролі "найкращого найманого вбивці всесвіту" Джона Уіка повернеться Кіану Рівз, щоправда, невідомо, наскільки великою вона буде.

Також у новому фільмі можна буде побачити ще кількох персонажів, які з'являлися у попередніх частинах франшизи: власника готелю для кілерів "Континенталь" Вінстона Скотта (Ієн Макшейн) та консьєржа готелю Харона (остання роль померлого у 2023 році Ленса Реддіка).

Серед нових акторів у касті – Шерон Данкен-Брюстер ("Дюна", "Енола Голмс 2"), що зіграла наставницю головної героїні, та Гебріел Бірн ("Мрець", "Людина в залізній масці", "Напад на 13-ту дільницю"), якому дісталася роль головного антагоніста на ім'я Канцлер, а також Норман Рідус (серіал "Ходячі мерці") та Девід Кастаньєда (серіал "Академія Амбрелла"), про персонажів яких наразі деталей майже немає.

Зняв фільм американець Лен Уайзман, найбільш відомий за роботою над франшизою "Інший світ", тоді як ха сценарій відповідав Шей Хаттон, який раніше працював над фільмами "Джон Уік 3" і "Армія мерців".

Прем'єра фільму запланована на 6 червня 2025 року.

