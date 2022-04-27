Кінокомпанія Warner Bros. офіційно оголосила про підготовку другої частини супергеройського бойовика в інтерпретації Метта Рівза.

Супергеройський бойовик "Бетмен" (The Batman), що вийшов у світовий прокат в березні 2022 року, отримає продовження, а актор Роберт Паттінсон знову повернеться до ролі захисника Готема.

Про це пише Variety з посиланням на заяву кінокомпанії Warner Bros. під час щорічної торгової виставки для власників кінотеатрів CinemaCon.

Відзначається, що працювати над фільмом буде режисер Метт Рівз, який також поставив останню інтерпретацію "Бетмена". Жодних інших подробиць про майбутній фільм не повідомлялося.

"Бетмен" Метта Рівза: що відомо про фільм

Черговий перезапуск серії фільмів про супергероя в костюмі кажана Бетмена, заснованих на коміксах DC, вийшов у світовий прокат в березні 2022 року, на даний момент вже зібравши 759 мільйонів доларів в прокаті, що зробило його найкасовішим фільмом цього року.

Фільм, відзначений набагато більш похмурою атмосферою, ніж попередні кіноверсії "Бетмена", отримав позитивні реакції критиків і глядачів. Так, на IMDb у нього оцінка 8,1 бал з 10, на Rotten Tomatoes у нього 85% схвалення від критиків і 87% від широкої аудиторії, а на Metacritic – 72 бали від експертів і 7,7 балів від глядачів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Роль Брюса Уейна / Бетмена виконав британський актор Роберт Паттінсон. Також у фільмі з'явилися Зої Кравіц (Жінка-кішка), Колін Фаррелл (Пінгвін), Пол Дано (Загадник), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон) і Енді Серкіс (Альфред Пенніуорт). Також в епізодичній ролі у фільмі з'явився Баррі Кеоган в якості Джокера.

Ще в 2019 році "Бетмен" заявлявся як трилогія. Тоді ж повідомлялося, що більшість ключових акторів вже підписали контракти на участь у майбутніх фільмах DC.

Як повідомляв УНІАН, в Росії прокат "Бетмена" був скасований через війну в Україні. Тим не менш, в російських кінотеатрах примудрилися показати нелегально завантажену з торрентів копію фільму.

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