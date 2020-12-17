Офіційні представники Берлінале поки не підтвердили цю інформацію, але уточнили, що про плани проведення фестивалю буде оголошено пізніше.

Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) в 2021 році через пандемію коронавірусу пройде здебільшого у віртуальному форматі.

Читайте такожХелен Міррен отримала почесного "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестиваліЗа даними видання Variety, конкурсні покази фестивалю пройдуть у березні в онлайн-форматі. На початку червня пройде "міні-фестиваль", на якому в традиційному форматі відбудуться світові прем'єри. Офіційні представники Берлінале поки не підтвердили цю інформацію, але уточнили, що про плани проведення фестивалю буде оголошено пізніше на тижні.

Берлінале 2020

У серпні організатори Берлінале вирішили відмовитися від номінацій за кращі чоловічу і жіночу ролі. Замість них будуть вручатися "гендерно нейтральні" нагороди за кращу головну роль і за кращу роль другого плану. Тоді повідомлялося, що в 2021 році кінофестиваль пройде у звичайному форматі з дотриманням епідеміологічних вимог.

Локдаун в Німеччині

Суворі обмеження набули чинності в Німеччині 16 грудня. Там закривають магазини товарів непродовольчого споживання, перукарні, не працюватимуть школи та садочки.

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Автор: УНІАН