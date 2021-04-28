Завтра, 29 квітня, вийде новий сингл з майбутнього альбому.

Співачка Біллі Айліш раніше опублікувала тизер кліпу на нову пісню, а зараз анонсувала вихід альбому під назвою Happier than Ever.

Читайте такожБіллі Айліш показала тизер кліпу на трек Happier Than EverВ своєму Instagram співачка показала обкладинку релізу, а також назвала дату виходу платівки - 30 липня.

Завтра, 29 квітня, вийде новий сингл з майбутнього альбому.

"Мій новий альбом Happier than Ever вийде 30 липня! Це моя найулюбленіша річ, яку я коли-небудь створювала, і я така схвильована і нервую, і хочу, щоб ви це почули. Я навіть не можу сказати вам, як. Я ніколи не відчувала такої любові до проекту, як до цього. Сподіваюся, ви відчуєте те, що відчуваю я. у четвер вийде нова пісня", - повідомила співачка.

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Автор: Ірина Погоріла