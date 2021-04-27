Поки дата прем'єри кліпу невідома.

Відома співачка Біллі Айліш презентувала тизер кліпу на нову пісню Happier Than Ever.

Фанати вже з нетерпінням чекають прем'єри нового кліпу.

"Ну, коли вже?", "Ще довго чекати?", "Вау, я в передчутті", "Мені здається, це буде круто", - пишуть шанувальники в коментарях на сторінці співачки в Instagram.

Хто така Біллі Айлиш:

Здобула популярність в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud

У 2019 році її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл "Bad Guy" вийшов на перше місце в Billboard Hot 100

У 2020 році Айліш стала тріумфатором музичної премії Греммі, вигравши всі чотири основні номінації: пісня року, альбом року, запис року і найкращий новий виконавець, а також перемігши в номінації найкращий вокальний поп-альбом

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Автор: Діана Могилєвич