В український прокат фільм вийде 16 травня 2024 року.

Вийшов український трейлер пригодницького бойовика "Пробивний чувак" (Boy Kills World), головну роль в якому виконав шведський актор Білл Скашгорд (дилогія "Воно", "Дедпул 2", "Джон Вік 4", "Варвар").

Події фільму відбуваються в суспільстві, де панує реаліті-шоу, в якому люди вбивають одне одного у найвигадливіші способи. Однак організатори цього проекту перейшли межу, коли вбили родину 9-річного хлопчика. Тепер він готовий на все заради помсти. Його план доволі простий: спочатку вирости і стати сильнішим, потім пройти тренування у божевільного майстра бойових мистецтв. І, нарешті, грандіозно повернутися на криваве шоу, щоб влаштувати ефектну розплату.

Окрім Скашгорда у фільмі зіграли Шарлто Коплі ("Дев'ятий округ", "Робот Чаппі"), Мішель Докері ("Джентльмени", "Абатство Даунтон"), Іко Ювайс ("Зоряні війни: Пробудження сили"), Фамке Янссен (франшиза "Люди Ікс"), Джессіка Рот ("Ла-Ла Ленд", дилогія "Щасливий день смерті") та інші.

Режисером фільму виступив німецький режисер Моріц Мор, для якого це дебютна повнометражна робота. До цього він працював над хорор-серіалом "Віва, Берлін!" 2011 року.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 16 травня 2024 року.

Офіційна прем'єра фільму відбулася восени 2023 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 71% схвалення від критиків . Тим часом, на Metacritic кіноексперти дали йогому 69 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Зауважимо, також цього року на екрани мають вийди ще дві гучні новинки з Біллом Скашгордом в головній ролі – супергеройський неонуарний трилер "Ворон" (The Crow), що є перезапуском популярної в 90-х однойменної серії фільмів, та готичний фільм жахів Роберта Еггерса "Носферату", у якому шведському актору дісталася роль вампіра графа Орлока.

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