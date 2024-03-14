У прокат фільм має вийти влітку 2024 року.

Кінокомпанія Lionsgate Films представила перший трейлер супергеройського неонуарного трилера "Ворон" (The Crow), який є перезапуском популярної в 90-х однойменної серії фільмів.

У центрі сюжету фільму – музикант Ерік Дрейвен, якого разом з його дівчиною Шеллі Вебстер жорстоко вбивають бандити. Через рік він воскресає з мертвих, щоб помститися. На шляху його супроводжує ворон, який, згідно з легендою, забирає душі в країну мертвих, але може воскресити людину, яка загинула за трагічних обставин, щоб усе виправити.

У новій екранізації роль Ворона дісталася шведському акторові Біллу Скашгорду, найбільше відомому за роллю клоуна Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга "Воно" і "Воно 2". Також він зіграв головного антагоніста у фільмі "Джон Вік 4".

Роль його коханої Шеллі Вебстер дісталася британській співачці та танцівниці FKA Twigs. Це не перша роль у кіно в її кар'єрі – 2019 року вона дебютувала на "великому екрані" в біографічній драмі "Милий хлопчик" за сценарієм актора Шаї Лабафа.

Зняв фільм британський режисер Руперт Сандерс, на рахунку якого такі фільми, як "Білосніжка і мисливець" (2012) з Крістен Стюарт і "Привид в обладунках" (2017) зі Скарлетт Йоганссон.

Вихід фільму заплановано на червень 2024 року – до 30-ї річниці виходу першого фільму серії. Новий "Ворон" стане п'ятим фільмом франшизи і одночасно її перезапуском.

Франшиза "Ворон"

В основу сюжету фільмів франшизи "Ворон" лягли однойменні комікси Джеймса О'Барра, вперше випущені 1989 року, сюжет яких народився в його голові через 3 роки після того, як в автокатастрофі загинула його кохана.

Перший "Ворон" вийшов 1994 року, а головну роль у ньому виконав Брендон Лі – актор загинув на зйомках фільму у віці 28 років унаслідок вогнепального поранення: члени знімальної групи не помітили несправність револьвера. Решта сцен були зняті за участю дублера – каскадера Чада Стахелскі, який пізніше зняв франшизу "Джон Вік".

У 1996 році вийшов фільм "Ворон 2: Місто ангелів" з Венсаном Пересом у ролі нової реінкарнації Ворона Еша Корвена. Наступним був фільм "Ворон 3: Порятунок" 2000 року з Еріком Мабіусом у ролі Алекса Корвіса/Ворона, а четвертий фільм серіїї "Ворон: Жорстоке причастя" вийшов 2003 року – там головним героєм став Джиммі Куерво у виконанні Едварда Ферлонга.

Як повідомляв УНІАН, також у 2024 році на екрани вийде готичний фільм жахів Роберта Еггерса "Носферату", у якому Білл Скашгорд зіграє роль вампіра графа Орлока.

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