Компанія Disney уклала п'ятирічний ексклюзивний телевізійний контракт з компанією, яка належить режисерові Райану Куглеру. В рамках цього договору планується зняти серіал за мотивами "Чорної пантери".
Про це повідомляє Deadline.
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Як повідомляється, драматичний серіал розповість про королівство Ваканда.
"У "Чорній пантері" Райан втілив в життя революційну історію і знакових персонажів реальним, значущим і незабутнім чином, створивши переломний момент в культурі. Ми дуже раді зміцненню наших відносин і з нетерпінням чекаємо можливості розповісти більше чудових історій з Райаном і його командою", - резюмували в The Walt Disney Company.
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