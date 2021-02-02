Серіал розповість про королівство Ваканда.

Компанія Disney уклала п'ятирічний ексклюзивний телевізійний контракт з компанією, яка належить режисерові Райану Куглеру. В рамках цього договору планується зняти серіал за мотивами "Чорної пантери".

Про це повідомляє Deadline.

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Як повідомляється, драматичний серіал розповість про королівство Ваканда.

"У "Чорній пантері" Райан втілив в життя революційну історію і знакових персонажів реальним, значущим і незабутнім чином, створивши переломний момент в культурі. Ми дуже раді зміцненню наших відносин і з нетерпінням чекаємо можливості розповісти більше чудових історій з Райаном і його командою", - резюмували в The Walt Disney Company.

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Переклад: Катерина Лиманська