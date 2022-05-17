Дата виходу і акторський склад шостого сезону "Чорного дзеркала" поки невідомі.

Популярний науково-фантастичний серіал-антологія "Чорне дзеркало" (Black Mirror) отримає шостий сезон.

Про це повідомляє Variety з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що через три роки після виходу п'ятого сезону серіалу на Netflix, нарешті почалася робота щодо продовження – на даний момент активно ведуться кастинги і опрацювання сюжетів.

Хоча будь-які подробиці про конкретні історії тримаються в секреті, Variety має підстави вважати, що в шостому сезоні буде більше епізодів, ніж у п'ятому, що складався всього з трьох серій.

Дата виходу шостого сезону "Чорного дзеркала" поки невідома.

Відзначимо, британський науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" дебютував в 2011 році на британському Channel 4. Саме там протягом трьох років вийшло два сезони серіалу і ще один повнометражний спеціальний випуск. Ще три сезони виходили з 2016 по 2019 роки на Netflix. Крім того, в 2018 році стрімінговий сервіс випустив в рамках концепції "Чорного дзеркала" інтерактивний фільм "Бузогриз", де глядачі могли самостійно вибирати по ходу перегляду різні варіанти розвитку подій.

Кожен епізод "Чорного дзеркала" являє собою окрему історію, але всі вони об'єднані єдиною концепцією – вплив інформаційних технологій на людські життя і стосунки. При цьому в кожному епізоді грають різні актори, в тому числі досить великі зірки. Так, в різні роки в "Чорному дзеркалі" знімалися Деніел Калуя, Джоді Віттакер, Хейлі Етвелл, Донал Глісон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Ентоні Макі, Ендрю Скотт, Майлі Сайрус та інші.

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