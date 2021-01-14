Фільм "Дати дуба в окрузі Юба" зібрав яскравий акторський склад.

Вийшов новий трейлер комедійної драми "Дати дуба в окрузі Юба" (Breaking News In Yuba County), вихід якої в український кінопрокат запланований у 2021 році.

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Як повідомляє Вольга Україна, у фільмі режисера Тейта Тейлора ("Ма", "Дівчина в поїзді", "Прислуга") зіграв по-справжньому видатний акторський склад на чолі з трьома талановитими комедіантками - Мілою Куніс ("Дуже погані матусі", "Секс по дружбі", "Шпигун, який мене кинув", "Оз: Великий і Жахливий", "Чорний лебідь"), лауреаткою премії "Оскар" Еллісон Дженні ("Я, Тоня", "Бездоганний", "Прислуга", "Джуно", "Лак для волосся", "Удар блискавки") та лауреаткою премії "Золотий глобус" Аквафіна ("8 подруг Оушена", "Прощання", "Шалено багаті азіати", "Сусіди. На стежці війни 2", "Джуманджі: Новий рівень").

Також у фільмі зіграли Джульєтт Льюїс ("Природжені вбивці", "Від заходу до світанку", "Мис страху", "Що гнітить Гілберта Грейпа?"), Меттью Модайн (серіал "Дивні дива", "Темний лицар повертається", "Острів головорізів", "Синя безодня"), Еллен Баркін ("Фанат", "Море кохання", "Поза законом", "Підміна", "Листи до Джульєтти"), Джиммі Сімпсон ("Зодіак", "Божевільне побачення", серіали "Світ Дикого Заходу", "Картковий будиночок", "Служба новин", "У Філадельфії завжди сонячно", "Чорне дзеркало"), Реджина Голл ("Мала", "Думай як чоловік", "Законослухняний громадянин"), Ванда Сайкс ("Безсоромна мандрівка", "Еван Всемогутній", "Якщо свекруха - монстр", "Моя суперколишня"), Кліфтон Коллінз-мол. ("Одного разу ... в Голлівуді", "Тихоокеанський рубіж", "Три дев'ятки", серіал "Світ Дикого Заходу").

В центрі сюжету - відчайдушна домогосподарка Сью (Еллісон Дженні). Вона мріє стати відомою, але її ніхто не помічає, доки таємничим чином не зникає її чоловік. Немов почута Всесвітом, жінка вмить потрапляє під промені слави. Благо сестра (Міла Куніс) працює на телебаченні. Ось тільки "скелет у шафі" Сью піднімає на вуха кримінальну банду округу, на додачу до допитливих копів. На такий розголос вона й не розраховувала. Що ж, тепер доведеться імпровізувати.

Точна дата прем'єри буде повідомлена найближчим часом.

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Автор: Марина Григоренко