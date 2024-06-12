В український прокат мультфільм від DreamWorks Animation вийде 17 жовтня 2024 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер пригодницького науково-фантастичного анімаційного фільму "Дикий робот" (The Wild Robot) від студії DreamWorks Animation.

Мультфільм, знятий за мотивами однойменного літературного бестселера Пітера Брауна, розповідає про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз", що зазнала корабельної аварії на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Зняв нфільм Кріс Сандерс, який свого часу працював над такими анімаційними хітами, як "Ліло і Стіч" та "Як приборкати дракона".

В оригінальній озвучці головних героїв озвучили голівудські топ-зірки Люпіта Ніонго ("12 років рабства", "Чорна пантера", "Ми") та Педро Паскаль (серіали "Гра престолів", "Мандалорець", "Останні з нас").

В український прокат мультфільм "Дикий робот" вийде 17 жовтня 2024 року, зауважили в прес-службі B&H film distribution.

Як раніше повідомляв УНІАН, також сьогодні вийшов перший трейлер пригодницької комедії "Пригоди Паддінгтона в Перу". В кінотеатрах України стрічка з'явиться в січні 2025 року.

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