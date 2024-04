В український прокат анімаційний фільм "Муфаса: Король Лев" вийде 19 грудня 2024 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures показала перший трейлер до пригодницького анімаціного фільму "Муфаса: Король Лев" (Mufasa: The Lion King), що стане приквелом до мультфільму "Король Лев" 2019 року.

Історія розповідає про левеня-сирітку Муфасу, майбутнього царя звірів та батька Сімби. Він загублений і самотній, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом на ім'я Така (в майбутньому він стане антагоністом на ім'я Шрам) – спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч розпочинає захопливу подорож незвичайної групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Їхня дружба пройде чимало випробувань, серед яких втеча від небезпечного і кровожерливого ворога.

Режисером мультфільму виступив Баррі Дженкінз, який до цього зняв оскароносний фільм "Місячне сяйво" (2017). Остання його робота – драматичний серіал "Підземна залізниця" (2021).

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 19 грудня 2024 року.

Мультфільму "Король Лев"

Оригінальний класичний анімаційний фільм-мюзикл "Король Лев" про левеня Сімбу, якого вигнали з рідних земель після смерті його батька – короля Земель Прайду Муфаси, вийшов у 1994 році. Картина мала шалений успіх, зібрала в прокаті майже мільярд, отримала високі оцінки від критиків та зібрала чимало престижних нагород, в тому числі два "Оскари" – для Ганса Циммера за найкращий саундтрек та для Елтона Джона за найкращу оригінальну пісню "Can You Feel the Love Tonight".

Пізніше було знято сиквел мультфільму, а ще анімаційний серіал та парочку спін-оффів. Зрештою, у 2019 році "Дісней" вирішив перезняти оригінальний мультфільм з оновленою графікою та зірковими голосами, в тому числі, Дональда Гловера та Бейонсе. Власне, саме приквелом цього мультфільму і стане "Муфаса: Король Лев".

