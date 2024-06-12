В український прокат фільм "Пригоди Паддінгтона в Перу" вийде 16 січня 2025 року.

Вийшов перший офіційний трейлер третьої частини пригодницької комедійної франшизи про ведмедика Паддінгтона – "Пригоди Паддінгтона в Перу" (Paddington in Peru).

У новій частині родина Браунів, яка прихистила кумедного ведмедика в Лондоні, вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзду виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто відправилася у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон, як завжди, без жодних роздумів відправляється на порятунок, а Брауни, як завжди, відправляються за Паддінгтоном.

Стрічка стане логічним продовженням перших двух екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Перші фільми серії зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів, а "Паддінгтон 2" деякі критики навіть назвали найкращим сиквелом в історії кіно.

Як і в попередніх двох частинах, продюсером нового "Паддінгтона" виступив Девід Хейман, відповідальний за успіх таких проєктів як франшизи "Гаррі Поттер", "Фантастичні звірі", а також стрічок "Одного разу в... Голлівуді", "Барбі" та "Вонка". Фільм знято компаніями StudioCanal ("Пригоди Паддінгтона 1&2", "Термінатор: Судний день", "Щоденник Бріджит Джонс") та Columbia Pictures (франшизи "Джуманджі", "Людина-Павук", "Веном").

"Пригоди Паддінгтона в Перу" стануть першим фільмом франшизи, який не був знятий Полом Кінгом ("Вонка") – він залишився виконавчим продюсером та спів-автором ідеї. Тим часом, режисером нового фільму виступив відомий кліпмейкер Дуглас Вілсон, який створював візіонерські відео-роботи для Apple Music, Coldplay, Massive Attack та інших.

До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернулися Г’ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Джулі Волтерс ("Гаррі Поттер") та Джим Бродбент ("Щоденник Бріджит Джонс"). Тим часом, Емілі Мортімер ("Мері Поппінс повертається") замінила у ролі місіс Браун Cаллі Хокінс. Також до франшизи у яскравих та ключових ролях доєдналися лауреатка премії "Оскар" Олівія Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Батько") та Антоніо Бандерас ("Uncharted: Незвідане", "Кіт в чоботях", "Маска Зорро").

Як повідомила прес-служба кінокомпанії Adastra Cinema, в український прокат фільм "Пригоди Паддінгтона в Перу" вийде 16 січня 2025 року.

Зазначимо, що у перших двох частинах "Пригод Паддінгтона" (2014 та 2017 рокуи) ведмедика озвучував актор та комік Володимир Зеленський – з 2019 року і донині діючий президент України. У третій частині з очевидних причин озвучку довірять іншому акторові.

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