Головну роль у фільмі зіграє Холлі Бейлі.

Американська актриса і співачка Холлі Бейлі зіграє головну роль в кіноадаптації мультфільму "Русалонька". До слова, всі пісні у фільмі виконуватиме саме вона.

У першому трейлері показують темношкіру "русалоньку", яка виконує пісню Part of Your World, написану Аланом Менкенем.

Варто відзначити, що Холлі всього 19 років, і вона вже зірка. Дівчина є протеже співачки Бейонсе, яка зуміла розгледіти її талант і допомогти їй пробитися на велику сцену.

Тепер же вона зіграє головну роль в "Русалоньці". При цьому кіномани дивуються, чому головною героїнею стала саме темношкіра актриса, якщо всі звикли бачити "русалоньку" білою.

Але у зірки знайшлося, що відповісти хейтерам в Instagram: "Автор казки "Русалонька" - датчанин. Сама Русалонька - це вигаданий персонаж. Але якщо вже ми говоримо про національність, значить, Русалонька - датчанка. Вона запросто може бути темношкірою, бо данці теж можуть бути темношкірими".

Зазначимо, до акторського складу приєдналися Джон Гавер-Кінг (принц Ерік), Мелісса Маккарті (відьма Урсула) і Гав'єр Бардем (король Тритон).

Нагадаємо, зйомки серіалу "Корона" призупинили через смерть королеви Єлизавети II.

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