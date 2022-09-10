Поки невідомо до яких пір проект поставлений на паузу.

Серіал "Корона", який виходить на Netflix і розповідає про британську королівську родину, поки поставлено на паузу. Відомо, що новий сезон повинен був вийти в листопаді. Однак зараз прем'єра відкладена на невизначений термін.

Про це інформує видання Deadline, цитуючи слова сценариста і продюсера Пітера Моргана.

"Корона" - це любовний лист до Єлизавети II, і мені поки нічого додати, крім мовчання і поваги. Я очікую, що ми також припинимо знімати з поваги", - прокоментував Морган.

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Як відомо, ще в 2016 році, коли вийшов перший сезон, інший продюсер серіалу Стівен Долдрі говорив: "Ніхто з нас не знає, коли настане цей час (смерть королеви, - ред), але було б правильно і доречно проявити повагу до королеви. Це було б просто даниною поваги. Вона - глобальна фігура, і ми повинні це зробити", - цитує слова Долдрі видання Deadline.

Зазначимо, серіал "Корона" вперше вийшов на екрани в 2016 році. Зараз показано вже чотири сезони. П'ятий планували випустити в кінці осені 2022 року. Перші чотири сезони охоплювали життя і правління Її Величності з 1940-х до початку 1990-х років. У першому і другому сезоні королеву зіграла англійська актриса, володарка двох премій "Еммі" і однієї премії "Золотий глобус", а також чотириразова номінантка на премію BAFTA Клер Фой. У третьому і четвертому сезоні головна роль дісталася англійській актрисі, лауреату "Оскара", "Еммі", чотирьох премій BAFTA, трьох премій "Золотий глобус" і кубка Вольпі Венеціанського Міжнародного фестивалю Олівії Колман. У п'ятому сезоні королеву повинна була зіграти Імельда Стонтон.

Нагадаємо, визначено фільм, який візьме участь у Нацвідборі на Оскар-2023 від України.

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