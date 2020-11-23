Роберт Інглунд перевтілиться у пацієнта психіатричної лікарні.

У новому сезоні серіалу стрімінгового сервісу Netflix "Дивні дива" одного з персонажів зіграє виконавець ролі Фредді Крюгера, актор Роберт Інглунд.

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Зазначається, що Інглунд перевтілиться у пацієнта психіатричної лікарні Віктора Крила, який скоїв вбивство в 1950-х роках. З його участю розгортатимуться події сезону, включаючи виникнення нового потойбічного зла в місті Хокінс.

"Дивні дива": що відомо про новий сезон

Зйомки четвертого сезону відклали через пандемію. Вони повинні були початися ще навесні.

У проект повернуться Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфард, Ноа Шнапп, Майя Хоук, а також Вайнона Райдер і Девід Харбор.

Точна дата виходу нового сезону серіалу "Дивні дива" досі невідома.

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Автор: УНІАН