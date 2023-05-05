Стрічка режисера Олеся Саніна з'явиться в кінотеатрах до Дня Незалежності України.

Масштабний український пригодницько-історичний екшн "Довбуш", реліз якого перенесли більш ніж на рік через повномасшабне вторгнення Росії до України, вийде в прокат 24 серпня 2023 року.

Події фільму розгортатимуться в Карпатах на початку 18 століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але йому вдається їх перехитрити. З тих пір легенда про карпатського лицаря шириться та надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

"Ця історія про перемогу над смертю народилася давно. Про Довбуша склали сотні легенд і десятки пісень. Легенда про лицаря Карпат прожила століття, але в цю мить стала особливо важливою. Зараз вона зачіпає кожного з нас. Перед лицем війни, болю і втрат ми сьогодні питаємо себе: "Чи варто боротися? Чи варто жертвувати життям заради інших? Чи пам'ятатимуть колись нащадки наші діяння? Чи знатимуть, як ми любили і як відчайдушно захищали свою землю?". У нашому фільмі ми розкажемо про того, кого не зламала доля, хто повернув віру в перемогу, про того, хто зборов страх. Але ми розкажемо ще й таку історію, про яку ще ніхто не розказав. Ми її покажемо так, як ніхто ще не показував", – прокоментував стрічку її режисер Олесь Санін ("Мамай", "Поводир").

Роль Олекси Довбуша у фільмі виконав Сергій Стрельников ("Безславні кріпаки", "Невірна"). Також у фільмі зіграли Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська) та інші.

Як зазначають автори "Довбуша", картина відтворює унікальну атмосферу 18 століття, у якому жив та боровся Олекса. Майстерне відтворення дійсності стало можливим не лише завдяки фольклорним експедиціям у Карпатах, а й консультаціям істориків, етнографів, працівників музеїв України, священиків, експертів з геральдики, експертів з історії зброї, реконструкторів історичних битв. Також команда відроджувала ремесла та реставрувала унікальні техніки бою, вивчала музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. Зніманню картини передувало ретельне вивчення "доби Довбуша" з польських та українських архівних документів, численних літературних джерел, історичних монографій.

"Ми недарма обрали прем’єрну дату 24 серпня. Це щорічне нагадування – ми вільні та незалежні, і сьогодні вкотре виборюємо це право не лише на полі бою, а й в культурі, бізнесі, політиці... Повстанець Олекса так само прагне справедливості та виборює свою та свободу свого народу, як і мільйони українців сьогодні. Ми очікуємо, що це кіно збере біля великих екранів сотні тисяч українців і нагадає, чому українська нація бореться й обов’язково переможе", – прокоментувала директорка кінотеатрального напрямку в FILM.UA Distribution Надія Коротушка.

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