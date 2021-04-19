Спеціальний епізод шоу вже відзняли, він вийде на HBO Max цього року.

У спеціальному епізоді серіалу «Друзі» знявся популярний виконавець Джастін Бібер.

Читайте такожРозкрито подробиці спецвипуску серіалу "Друзі"Про це повідомляє Sun.

Зазначається, що Бібер є давнім шанувальником серіалу. А з'явиться він в кадрі в костюмі Спудника - космічної картопляної бульби, яким вбрався Росс Геллер на Хелловін в шостому епізоді восьмого сезону.

Серіал Друзі: що відомо про шоу та спеціальний епізод

«Друзі» - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Ситком виходив в ефір в 1994-2004 роках та був визнаний одним з кращих в історії американського телебачення.

Спеціальний епізод вже відзняли, він вийде на HBO Max цього року.

Повідомляти. що виконавці головних ролей - Дженніфер Еністон, Метт ЛеБлан, Меттью Перрі, Девід Швіммер, Кортні Кокс і Ліза Кудроу - отримали по 2,5 мільйона доларів за участь у зйомках.

Сценарію в довгоочікуваній серії не буде - тільки імпровізація і багато гумору.

Актор Девід Швіммер попередив, що глядачам не варто чекати старих добрих Моніку, Рейчел, Фібі, Джо, Чендлера і Росса - актори будуть самими собою.

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Автор: Катерина Шварц