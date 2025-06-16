В кінотеатрах України фільм фільм можна буде подивитися з 10 жовтня 2025 року.

Вийшов український трейлер біографічної спортивної драми "Незламний" (The Smashing Machine), одну з головних ролей виконав український боксер-чемпіон Олександр Усик.

Одночасно кінодистриб'ютор Kinomania Film Distribution повідомив, що в український прокат фільм вийде 10 жовтня 2025 року – за тиждень після релізу в кінотеатрах США.

В центрі сюжету фільму, назву якого також дослівно перекладають як "Розгромна машина" чи "Руйнівна машина", – зірка MMA та UFC, абсолютний чемпіон Марк Керр, пік кар'єри якого випав на 1990-ті роки. Його боялися суперники на рингу й обожнювали в медіа, які, власне, і прозвали його "руйнівною машиною". Але за лаштунками панував зовсім інший світ – боротьба з болем, залежністю, тиском слави та самим собою. Фільм відтворює злети й падіння легенди спорту, його братерство із суперниками і доленосний бій з українським боксером, що змінив усе.

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Головні ролі у фільмі виконали колишній реслер, а нині один з найоплачуваніших акторів Голлівуду Двейн "Скеля" Джонсон ("Чорний Адам", "Кодове ім'я "Червоний", франшизи "Форсаж", "Джуманджі") та Емілі Блант (франшиза "Тихе місце", "Каскадер", "Продавці болю").

Водночас Олександр Усик, для якого ця роль стала дебютною, зіграв у фільмі українського кікбоксера Ігоря Вовчанчина.

Зняв фільм режисер Бенні Сафді ("Гарні часи", "Неграновані коштовності").

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