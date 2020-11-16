У третій частині франшизи "Фантастичні тварини" можуть показати поцілунок Дамблдора і Грін-де-Вальда.
Читайте такожЗ'явилися перші кадри і дата виходу гей-драми на Netflix від зіркових геївЯк пише popcornnews, у фільмі детально досліджують передісторію персонажів.
На порталі We Got This Covered обговорюють те, що в третьому розділі спін-оффу поттеріани можуть показати поцілунок між професором Альбусом Дамблдором і темним чарівником Геллертом Грін-де-Вальдом.
Персонажі, яких зіграли Джуд Лоу і Джонні Депп, в минулому були найкращими друзями, проте після сварки почали ворогувати. У 2007 році письменниця Джоан Роулінг заявила, що Дамблдор - гей.
Раніше режисер Девід Йейтс говорив, що на даному фрагменті в кіно він не планує сильно акцентувати увагу, проте повністю обійти стороною епізод навряд чи вийде, бо в рамках стрічки точно буде детально розказана передісторія могутніх магів.
Зміни в зірковому складі фільму
- Warner Bros. попросив Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії і сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
- Пізніше стало відомо, хто може замінити Джонні Деппа в "Фантастичних тварюках".
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