У третій частині франшизи "Фантастичні тварини" можуть показати поцілунок Дамблдора і Грін-де-Вальда.

У фільмі детально досліджують передісторію персонажів.

На порталі We Got This Covered обговорюють те, що в третьому розділі спін-оффу поттеріани можуть показати поцілунок між професором Альбусом Дамблдором і темним чарівником Геллертом Грін-де-Вальдом.

Персонажі, яких зіграли Джуд Лоу і Джонні Депп, в минулому були найкращими друзями, проте після сварки почали ворогувати. У 2007 році письменниця Джоан Роулінг заявила, що Дамблдор - гей.

Раніше режисер Девід Йейтс говорив, що на даному фрагменті в кіно він не планує сильно акцентувати увагу, проте повністю обійти стороною епізод навряд чи вийде, бо в рамках стрічки точно буде детально розказана передісторія могутніх магів.

Зміни в зірковому складі фільму

