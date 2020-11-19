У країнах, де відсутній онлайн-сервіс HBO Max, прем'єра продовження супергеройського фільму з Галь Гадот у головній ролі відбудеться 16 грудня.

Студія Warner Bros. оголосила, що сіквел фільму "Чудо-жінка" вийде в грудні одночасно і в кінотеатрах, і на HBO Max.

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У країнах, де відсутній онлайн-сервіс HBO Max, прем'єра продовження супергеройського фільму з Галь Гадот у головній ролі відбудеться 16 грудня. У той же час прокат в Україні запланований на 24 грудня.

Таке рішення було прийнято, щоб глядач міг сам вибрати зручний для нього формат, не побоюючись загрози здоров'ю через коронавірус, передає 112.ua.

Режисером картини виступила Петті Дженкінс. Дія сіквела розгортається через 70 років після подій першої частини. Крім Галь Гадот, у фільмі знімаються Кріс Пайн в ролі Стіва Тревора, Крістен Уіг в ролі Гепарди, Педро Паскаль - Макс Лорд, Робін Райт в ролі Антіопи і Конні Нільсен в ролі Іпполіти.

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Автор: УНІАН