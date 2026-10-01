Перша за 8 років голлівудська роль Джонні Деппа: вийшов трейлер фентезі 'Скрудж і духи Різдва' (відео)

В український прокат фільм вийде 12 листопада 2026 року.

Вийшов новий трейлер різдвяного фентезі "Скрудж і духи Різдва" (Ebenezer) – нової екранізації оповідання Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня".

Глядачам обіцяють нову інтерпретація класичної історії про скнару, який у напередодні великого Свята зустрічається з різдвяними духами і отримує шанс на спокуту.

Головну роль у фільмі зіграв Джонні Депп ("Едвард Руки-ножиці", "Що гнітить Гілберта Грейпа", "Страх і огида в Лас-Вегасі", "Сонна лощина", "Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт", "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", франшиза "Пірати Карибського моря").

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Зауважимо, що це буде перша велика голлівудська роль Деппа після "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" 2018 року – надалі протягом кількох років актора кенсилили в США на тлі скандального розлучення з Ембер Герд (тоді акторка звинуватила чоловіка в насильстві, однак в 2022 році Депп довів в суді, що це все було наклепом). За вісім років в кар'єрі актора було лише кілька проєктів, та й ті європейські – "В очікуванні варварів", "Мінамата" та "Жанна Дюбаррі".

Також у фільмі зіграли Артур Конті ("Бітлджюс Бітлджюс", серіал "Дім Дракона"), Руперт Ґрінт (Рон Візлі у франшизі "Гаррі Поттер", "Стукіт у двері", серіал "Дім з прислугою"), Ієн Мак-Келлен (франшизи "Люди ікс", "Володар перснів", "Хоббіт"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Нічні звірі", "Смерть Сталіна", серіал "Режим"), Дейзі Рідлі ("Дочка болотного короля", франшиза "Зоряні війни"), Сем Клафлін ("До зустрічі з тобою", франшиза "Голодні ігри", серіали "Гострі картузи", "Дейзі Джонс і шістка") та Тремелл Тіллман ("Місія неможлива: Фінальна розплата", "Людина-павук: Абсолютно новий день", серіал "Розрив").

Зняв стрічку американський режисер Тай Вест, найбільш відомий за горор трилогією Х ("Ікс", "Перл", "МаХХХін").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 12 листопада 2026 року.

Нові ролі Джонні Деппа

Як раніше повідомляв УНІАН, також у 2027 році вийде ще один великий проєкт з Джонні Деппом – екшн-трилер "Містер Келлі" (Day Drinker).

Також в розробці перебуває нова частина "Піратів Карибського моря" з Деппом в головній ролі.

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