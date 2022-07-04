Режисер прямо з фронту звернувся до поляків.

Кримінальна драма "Носоріг" відомого українського режисера Олега Сенцова, який був у полоні в Росії, отримала Гран-прі кінофестивалю "Любуське кіноліто" (Lubuskie Lato Filmowe) у Польщі. Сам Олег не зміг виступити на сцені, бо зараз воює на Донбасі. Однак він звернувся до поляків по відео. Його організатори фестивалю опублікували на YouTube-каналі Lubuskie Lato Filmowe.

"Я особисто, і весь український народ, дуже вдячний за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами і сестрами, які підтримують нас в цей важкий час, коли у нас такий потужний ворог. З такими друзями ми неодмінно переможемо!", - сказав Сенцов.

Також кінорежисер подякував за високу оцінку його діяльності.

"Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лагуві. Я був у вашому прекрасному місті, і це одне з найкращих місць на землі, де я був. Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі", - резюмував Сенцов, поставши перед глядачами у формі ЗСУ.

Зазначимо, в основу сюжету фільму "Носоріг" лягли події, що відбуваються в Україні в 90-х роках минулого століття. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапив у кримінальний світ. Ця стежка привела його зовсім не туди, куди він очікував.

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