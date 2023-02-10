Прем'єра фільму запланована на 19 травня 2023 року.

Студія Universal Pictures випустила перший трейлер бойовика "Форсаж 10" (Fast X), в якому родина Торетто та їхні друзі зустрінуться з новим мстивим ворогом.

Згідно з офіційним синопсисом до фільму, в новій частині культової франшизи героям кине виклик Данте (Джейсон Момоа з "Аквамена" та "Гри престолів") – син бразильського наркобарона Ернана Рейєса, вбитого Доменіком Торетто та його командою у фільмі "Форсаж 5" 2011 року. Як виявилося, Данте був свідком смерті свого батька і знищення його злочинної імперії. Тоді він втратив усе і витратив останні 12 років на розробку плану, щоб помститися Доменіку, забравши у нього найцінніше – родину (фанати мему, тримайте себе в руках).

Десята частина "Форсажу", яка має завершнити основну міфологія циклу, збере чимало акторів, відомих за попередніми частинами – окрім самого Віна Дізеля, в ньому знову з'являться Мішель Родрігез, Тайріз Гібсон, Кріс "Лудакріс" Бріджес, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стетхем, Джон Сіна, Скотт Іствуд, Хелен Міррен і Шарліз Терон.

Також буде кілька новачків – Брі Ларсон ("Капітан Марвел"), Алан Ріхтсон ("Таємниці Смолвіля"), Даніела Мелькіор ("Загін самогубців") і Ріта Морено ("Вестсайдська історія").

Режисером фільму виступив Луї Летер’є ("Битва титанів", "Неймовірний Халк", "Ілюзія обману", "Перевізник 2", "Люпен").

Прем'єра фільму запланована на 19 травня 2023 року.

Сага "Форсаж" – що відомо

"Форсаж" є однією з найуспішніших кінофраншиз в історії кіно. Попри те, що з кожною новою частино сюжети стають дедалі більш абсурдними, а трюки взагалі непідвладні законам фізики, сага залишається популярною та комерційно успішною, збираючи все більше зірок світового рівня.

Перша частина "Форсажу" вийшла у 2001 році та розповідала про вуличного гонщика Домініка Торетто (Він Дізель) та агента ФБР Брайана О’Коннор (Пол Вокер), які об'єдналися задля полювання на небезпечного злочинця. Він Дізель зіграв головну роль у 9 частинах, враховуючи десяту, окрім третьої "Потрійний форсаж: Токійський дрифт" 2006 року та спін-оффу "Форсаж: Гоббс и Шоу" 2019 року.

За понад 20 років франшизи герої постійно стикалися з новимо небезпечними ворогами, однак завжди давали їм відсіч, а головним для них залишалася родина.

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