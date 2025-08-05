Він перебуває під наглядом лікарів.

У Римі госпіталізували оскароносного режисера Френсіса Форда Копполу, творця культової трилогії "Хрещений батько".

Про це повідомляє італійське видання Ansa. Зазначається, що режисер потрапив до лікарні "Тор Вергата" вранці у вівторок, 5 серпня.

Mirror же пише, що режисер потрапив у лікарню для планової операції на серці, але після прибуття у нього виникла "легка аритмія". Він перебуває під наглядом лікарів.

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86-річний Коппола проводить частину літа в Італії, зокрема тому, що шукав місця для зйомок свого нового фільму. Вони мають стартувати восени.

У середині липня він також був спеціальним гостем прем'єри кінофестивалю Magna Graecia Film Festival.

"Молоді люди кажуть мені, що світ перебуває в жалюгідному стані. Але я відповідаю, що немає такої проблеми, яку людина не змогла б вирішити. Ми повинні побудувати нове велике майбутнє, і зробити це разом, заради блага наших дітей. А сьогодні ввечері давайте зробимо стрибок у майбутнє", – говорив він тоді.

Легендарний режисер за свою кар'єру був удостоєний п'яти премій "Оскар". Він зняв такі культові фільми, як "Апокаліпсис сьогодні", "Хрещений батько", "Дракула" (1992).

Нагадаємо, раніше відомий співак Джастін Тімберлейк уперше зізнався, що бореться з важкою хворобою. За словами виконавця, у нього діагностували хворобу Лайма.

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