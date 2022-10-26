Жодних конкретних деталей про майбутній фільм наразі не розкривають.

Англійський актор Генрі Кавілл офіційно оголосив, що він принаймні ще один раз зіграє супергероя Кларка Кента, також відомого як Супермен, у розширеному всесвіті DC. Раніше така ймовірність відкидалася.

Про це сам актор повідомив на своїй сторінці в Instsgram.

"Дуже маленький натяк на те, що буде, мої друзі. Світанок надії відновився. Дякуємо за терпіння, воно буде винагороджено", – написав Кавілл.

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Також він опублікував короткий відеоролік для фанатів.

Жодних конкретних деталей про майбутній фільм наразі не розкривають.

Супермен у виконанні Генрі Кавілла

Генрі Кавілл вперше зіграв одного з найпопулярніших і наймогутніших персонажів коміксів Супермена, що прибув на Землю з планети Криптон, у фільмі "Людина зі сталі" (Man of Steel). На той момент найвідомішими у кар'єрі Кавілла були ролі у фільмах "Трістан і Ізольда" та "Війна Богів: Безсмертні", а також серіалі "Тюдори".

Завдяки ролі Супермена кар'єра актора вийшла на новий рівень. Згодом він зіграв головні ролі у фільмі Гая Річі "Агенти U.N.C.L.E.", а також картинах "Місія нездійсненна: Фолаут" та "Енола Голмс". Пізніше він отримав головну роль у серіалі "Відьмак".

У 2016 році Кавілл повернувся до ролі Супермена у фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (Batman v Superman: Dawn of Justice), а також його продовженні "Ліга справедливості" (The Justice League) 2017 року. У 2021 році вийшла перезнята версія фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League).

Після виходу "Ліги справедливості" ходили різні чутки про те, чи повернеться Кавілл до ролі Супермена. Однак перший реальний натяк на те, що це відбудеться, показали у сцені після титрів фільму "Чорний Адам", який вийшов у прокат 20 жовтня 2022 року.

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