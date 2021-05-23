Публіка віддала Go_A один з найвищих балів - 267.

За результатами глядацького голосування, виступ українського гурту Go_A на Євробаченні 2021 був одним з найкращих.

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Трійка лідерів за підсумками голосування глядачів пісенного конкурсу виглядає так:

Maneskin – (Італія) - 318 балів; Go_A – (Україна) - 267 балів; Барбара Праві – (Франція) - 251 бал.

Але в сумі з балами журі - 97 балів - Україна посіла п'яте місце. Так, журі різних країн ставили номеру Go_A не надто високі бали. Тільки від журі Литви Україна отримала 12 балів.

Євробачення 2021: хто переміг

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення-2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею"Zitti E Buoni".

Варто зазначити, що саме Maneskin проганяли перемогу букмекери.

Український колектив Go_A з композицією "Шум" у рейтингу букмекерів посідав 4 місце, але в підсумковому підрахунку посів п'яте.

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Автор: Ольга Робейко