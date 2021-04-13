Також цього ефіру учасникам випаде шанс виконати спільну пісню зі своїм тренером.

У неділю, 18 квітня, відбудеться півфінал "Голосу країни", де глядачі та тренери оберуть по одному учаснику з команди, який боротиметься за перемогу в суперфіналі шоу.

Читайте такожУчасник "Голосу країни" заспівав хіт Земфіри й потрапив у півфінал (фото, відео)Прямий ефір буде присвячений українським хітам, тож учасники проекту співатимуть у дуеті з відомими українськими виконавцями.

Команда Наді Дорофєєвої

Сергій Лазановський виступить зі співаком й екс-тренером "Голосу країни" Сергієм Бабкіним.

Вийде на сцену й епатажний співак Ілля Ніколаєнко.

Команда Олега Винника

Співак з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев заспіває дуетом з легендою української сцени Олександром Пономарьовим.

Хранителька українського фольклору Галина Куришко виступить з відомою співачкою Євгенією Власовою.

Команда Тіни Кароль

Українську Adele Юлію Тимочко підтримає на сцені гурт KAZKA.

Логіст американської компанії Катерина Гладій заспіває з лідером гурту "Друга ріка" Валерієм Харчишиним.

Команда Дмитра Монатіка

Зірка інтернету Тьома Паучек виконає хіт спільно з Гайтаною, а співачка KOLA виступить з гуртом The Hardkiss.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко