У неділю, 18 квітня, відбудеться півфінал "Голосу країни", де глядачі та тренери оберуть по одному учаснику з команди, який боротиметься за перемогу в суперфіналі шоу.
Читайте такожУчасник "Голосу країни" заспівав хіт Земфіри й потрапив у півфінал (фото, відео)Прямий ефір буде присвячений українським хітам, тож учасники проекту співатимуть у дуеті з відомими українськими виконавцями.
Команда Наді Дорофєєвої
Сергій Лазановський виступить зі співаком й екс-тренером "Голосу країни" Сергієм Бабкіним.
Вийде на сцену й епатажний співак Ілля Ніколаєнко.
Команда Олега Винника
Співак з унікальним жіночим тембром Сергій Нейчев заспіває дуетом з легендою української сцени Олександром Пономарьовим.
Хранителька українського фольклору Галина Куришко виступить з відомою співачкою Євгенією Власовою.
Команда Тіни Кароль
Українську Adele Юлію Тимочко підтримає на сцені гурт KAZKA.
Логіст американської компанії Катерина Гладій заспіває з лідером гурту "Друга ріка" Валерієм Харчишиним.
Команда Дмитра Монатіка
Зірка інтернету Тьома Паучек виконає хіт спільно з Гайтаною, а співачка KOLA виступить з гуртом The Hardkiss.
Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Галина Куришко: В стилі фольк можна заспівати навіть "Вечірочку" Монатіка
- Гордій Старух: "Голос країни" - не шоу музикантів. На ньому я дуже прокачав вокал
- Ірина Ебралідзе: Якщо зможу пройти у фінал, хочу заспівати українською
- Міла Нітіч: Шкода людей, які перемогли в шоу, і потім про них не чули
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram