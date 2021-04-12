Команда Винника - Сергій Нейчев та Галина Куришко.

Глядачі шоу "Голос країни-11" подарували шанс пройти до наступного етапу Сергію Нейчеву. Цей учасник потрапив до півфіналу. Він в ефірі від 11 квітня виконав пісню Олександра Пономарьова "Ти дочекайся мене".

Крім нього, за перемогу в проекті разом із зірковим тренером Олегом Винником буде змагатися Галина Куришко - збирачка старовинних українських пісень та голос Полісся. Дівчина виконала пісню Ніни Матвієнко "Квітка-душа".

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

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"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко