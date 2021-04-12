У боротьбу за місце в півфіналі шоу "Голос країни-11" вступила команда Дмитра Монатіка.
Так, Тьома Паучек у чвертьфіналі виконав пісню "Impossible" James Arthur, чим підкорив глядачів і пішов далі в проекті - у півфінал.
KOLA підкорила суддів і глядачів проекту, виконавши пісню "I see red" гурту Everybody loves an outlaw. Вона - за рішенням Монатіка учасниця півфіналу.
Артистка також вразила своїм вбранням - прозорою сукнею й дуже спокусливими танцями у прямому ефірі "Голосу".
Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.
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