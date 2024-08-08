В український прокат фільм вийде 12 вересня 2024 року.

Кінокомпанія Mad Chance Productions показала перший трейлер пригодницького комедійного бойовика "Гра кілера" (The Killer's Game) з колишнім рестлером та зіркою "Вартових галактики" Дейвом Батістою в головній ролі.

Головний герой фільму – один з найкращих найманих вбивць у світі Джо Флад. Смертельно хворий, він вирішує піти з життя з розмахом і назначає рекордну суму за власну голову. Коли кілери вже вирушили на полювання, Джо дізнається, що його діагноз був безглуздою помилкою. Але хто тепер йому повірить? Щоб врятувати власне життя та життя коханої, Джо має дати відсіч найнебезпечнішим "колегам".

Окрім Батісти (франшизи "Вартові галактики", "Дюна", фільми "Стукіт у двері", "Ножі наголо 2"), у фільмі також зіграли Софія Бутелла ("Бунтівний місяць", "Kingsman: Таємна служба", "Стартрек: За межами Всесвіту"), Бен Кінґслі ("Залізна людина 3", "Список Шиндлера", "Будинок з піску і туману"), Террі Крюс ("Дедпул 2"), Пом Клементьєфф (франшизи "Місія нездійсненна" та "Вартові галактики"), Скотт Едкінс ("Джон Уік 4") та інші.

Зняв фільм колишній каскадер Джей Джей Перрі ("Блейд", "Шибайголова", "Мачете вбиває"), який як режисер дебютував у 2022 році з комедійним вампірським бойовиком "Денна зміна".

В український прокат фільм вийде 12 вересня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Вас також можуть зацікавити новини: