HBO Max анонсував вихід нових фільмів / скріншот
Сервіс HBO Max випустив тизер проектів, які вийдуть у 2021-2022 роках.
Читайте також"Шрек" і "Темний лицар" визнані національним надбанням СШАРолик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
У відео можна побачити уривки з фільмів і серіалів, які будуть доступні на платформі.
Серед них, зокрема:
- "Чудо-жінка: 1984",
- режисерська версія "Ліги справедливості",
- перезапуск "Пліткарки",
- реюніон "Друзів",
- новий сезон "Ейфорії",
- документальні серіали про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.
У списку - "Чудо жінка: 1984" / скріншот
Окремо в ролику згадується приквел "Ігри престолів", який HBO пообіцяв представити у 2022 році.
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