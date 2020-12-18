Серед анонсованих проектів – режисерська версія "Ліги справедливості" та перезапуск "Пліткарки".

Сервіс HBO Max випустив тизер проектів, які вийдуть у 2021-2022 роках.

Читайте також"Шрек" і "Темний лицар" визнані національним надбанням СШАРолик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

У відео можна побачити уривки з фільмів і серіалів, які будуть доступні на платформі.

Серед них, зокрема:

"Чудо-жінка: 1984",

режисерська версія "Ліги справедливості",

перезапуск "Пліткарки",

реюніон "Друзів",

новий сезон "Ейфорії",

документальні серіали про Тайгера Вудса і Нікі Мінаж.

Окремо в ролику згадується приквел "Ігри престолів", який HBO пообіцяв представити у 2022 році.

Вас також можуть зацікавити інші новини про кіно та серіали

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц